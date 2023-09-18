快訊

午後雷雨來了！15縣市大雨特報 恐下到晚上

紐西蘭鮮乳零關稅扣關！鮮乳土洋大戰開打 業者：進口鮮乳只「這裡」賣的好估影響不大

宣稱巴西蛋噴膜延長保存期…內部資料曝「根本沒塗蠟」 農業部神隱不回應

祥碩潛在獲利看增 股價三個交易日漲幅近兩成

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

高速傳輸IC設計廠祥碩（5269）受惠於合作夥伴文曄（3036）未來有望擴大歐美市場效應下，使祥碩股價連3個交易日大漲，累計近三個交易日漲幅高達近兩成，股價一舉回升到今年5月底以來單日新高價位。

IC通路大廠文曄近日宣布收購加拿大同業富昌電子（Future Electronics），且目前雙方董事會都已經通過該收購案，後續待相關國家審核通過，富昌電子就會併入文曄旗下，使文曄後續將有機會擴大營運規模，且在歐美市場市占率有望顯著提升，獲利自然有望同步看增。

祥碩目前與文曄交叉持股，雙方彼此為合作夥伴關係，祥碩目前共持有文曄約19.28％的股權，隨著文曄後續獲利看增的同時，代表配發股利亦有望同步增加，使祥碩持有文曄持股的潛在利益有望大幅增加。

在市場看好祥碩持有文曄股權潛在利益增加情況下，祥碩今（18）日股價持續大漲，終場收漲5.42％至1,265元，股價創下今年5月底以來新高價位，並站在所有均線之上，展現祥碩、文曄雙方未來獲利同步看增之趨勢。

此外，觀察祥碩本業營收狀況。祥碩公告今年8月合併營收為5.47億元、年成長21.30％，累計今年前8月合併營收達40.61億元、年成長6.76％，寫下歷史同期第三高。

祥碩 文曄 營收

延伸閱讀

路人CPR急救對象男多於女 加拿大研究探討原因

文曄砸上千億併購Future Electronics 拚全球化布局

期交所公告文曄期貨 自14日起暫停交易

文曄宣布明日停牌 因有重訊待公布

相關新聞

下半年電價審議明日登場 擬補漲880高壓用電戶

與民生息息相關的第2次電價審議委員會預計在明日（19日）召開，將決議下半年10至3月的公用售電業電價費率，據悉會前工作小...

國慶日出勤須知及連假放假攻略 北市勞動局告訴你

國慶日即將到來，台北市勞動局表示，國慶日為勞動基準法規定勞工應放假之日，雇主應使勞工休假工資照付，或經勞工同意調整另行休...

唐鳳：運用隱私強化技術 確保非個資數據妥善運用

數位部長唐鳳今天表示，隱私強化技術可以兼顧不揭露個人訊息、又可以彙整後進行訓練的好處，身處AI發展的網路時代，如何善用「...

離岸風機蓋在那裡最危險？經濟部地調所指出「這些地質」風險因素

政府力促能源轉型及2050淨零政策，離岸風電已然成為台灣綠能發展的關鍵戰略之一。為加速離岸風電建置效率，經濟部中央地質調...

接見美資安訪團 蔡英文：盼台美持續強化網路安全、提升創新科技優勢

蔡總統今（18）日接見「美國網路安全商業發展團」，她表示，網路安全是台灣和美國共同重視的議題，台美近年除了科技合作，也積...

無薪假增848人 製造業占712人最顯著

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，這期增加848人，仍以製造業增加712人較顯著，其中包含自行車零組件業者及真空...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦