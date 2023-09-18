祥碩潛在獲利看增 股價三個交易日漲幅近兩成

高速傳輸IC設計廠祥碩（5269）受惠於合作夥伴文曄（3036）未來有望擴大歐美市場效應下，使祥碩股價連3個交易日大漲，累計近三個交易日漲幅高達近兩成，股價一舉回升到今年5月底以來單日新高價位。

IC通路大廠文曄近日宣布收購加拿大同業富昌電子（Future Electronics），且目前雙方董事會都已經通過該收購案，後續待相關國家審核通過，富昌電子就會併入文曄旗下，使文曄後續將有機會擴大營運規模，且在歐美市場市占率有望顯著提升，獲利自然有望同步看增。

祥碩目前與文曄交叉持股，雙方彼此為合作夥伴關係，祥碩目前共持有文曄約19.28％的股權，隨著文曄後續獲利看增的同時，代表配發股利亦有望同步增加，使祥碩持有文曄持股的潛在利益有望大幅增加。

在市場看好祥碩持有文曄股權潛在利益增加情況下，祥碩今（18）日股價持續大漲，終場收漲5.42％至1,265元，股價創下今年5月底以來新高價位，並站在所有均線之上，展現祥碩、文曄雙方未來獲利同步看增之趨勢。

此外，觀察祥碩本業營收狀況。祥碩公告今年8月合併營收為5.47億元、年成長21.30％，累計今年前8月合併營收達40.61億元、年成長6.76％，寫下歷史同期第三高。