國慶日出勤須知及連假放假攻略 北市勞動局告訴你

國慶日即將到來，台北市勞動局表示，國慶日為勞動基準法規定勞工應放假之日，雇主應使勞工休假工資照付，或經勞工同意調整另行休假日期。如徵得勞工同意於國定假日出勤者，應加發一日工資。部分工時勞工若國慶日當天是原本已排定出勤的工作日，雇主應使勞工休假工資照付，若當天原本未排班出勤，雇主不需給付工資。倘部分工時勞工國慶日當天依雇主要求出勤，工資應加倍發給。

而今年雙十國慶在星期二，事業單位若想跟政府行政機關辦公日曆表一致，形成連放四天假期者，事業單位應需經企業工會同意或無工會經勞資會議同意，比照2023年度「政府行政機關辦公日曆表」出勤後，始得將9月23日（星期六）原休息日與10月9日（星期一）原工作日對調。而僱用勞工人數三人以下之事業單位，仍需經徵得個別勞工同意。

勞動局進一步補充，調整後的9月23日（星期六）已成為「正常工作日」、10月9日（星期一）已調整為「休息日」，雇主如事後再有需要勞工於10月9日出勤，應給付休息日加班費。若勞工在調整後的休息日前離職，已「補行上班日」仍為工作日，該日工資無須以加班費計給。若勞工於「補行上班日」後才到職，該勞工亦配合事業單位於調整後之休息日「放假」。雇主與勞工協商休息日與工作日對調，建議以書面約定之，避免事後爭議。

北市勞動局局長高寶華特別提醒，如雇主未依法排定勞工國定假日或沒有給付國定假日加倍工資者，經查證屬實，將面臨處2萬元以上100萬元以下之罰鍰，請雇主應確實遵守法令。

勞資雙方如有爭議，可透過勞資爭議調解程序解決紛爭，可至本局勞動即時通註冊身分並登入進行線上申請，北市勞動局將儘速召開調解會調處。亦可利用台北市「HELLO TAIPEI單一陳情系統」線上反映問題或諮詢，方便又快速。