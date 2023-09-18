中央補助六都…台北最多 桃墊底

每逢選舉熱季，中央補助地方財源都成為關注焦點。明年中央政府補助地方財源分配情形出爐，其中中央統籌分配稅款三八一一點七億元、一般性補助款二三○二點五億元，共六一一四點二億元；六都分到過半的三二四四點八億元，其中以台北市的七二九點五億元最多，高雄市六一四億元居次，桃園市則以三七二點七億元墊底。

由於預期明年稅收可望成長，財政部編列的中央普通統籌分配稅款較今年增加四百億元，三八一一億元的規模續創新高。至於統籌款分配的前三名依序為台北、新北和高雄，金額依序為六○三點一億、四六八點八億、四三四點六億元；若以八月底人口數計算平均每人獲配金額，六都仍以台北的二點四萬元最高，最少的是新北的一點一六萬元。

中央補助地方財源主要包括統籌分配稅款及補助款。財政部近日公告明年普通統籌分配稅款分配明細，而廿二縣市統籌稅款都比今年提升，可說是「雨露均霑」。財部官員說，明年的普通統籌分配稅款通知分配金額，是參考賦稅署對於明年稅收的預估編列，而由於今年景氣較差，所得稅編列較為保守，較今年減少，但營業稅、貨物稅皆成長，整體稅收預算仍成長，補助各縣市的統籌稅款因此增加。

官員表示，統籌稅款是「先依比例、再按公式」分配，而直轄市與縣市分配公式不同，六都分配到的金額會較多，不過主計總處會搭配一般性及專案補助款，來縮小城鄉差距，挹注地方財源。

至於主計總處編列的一般性補助款，明年全台廿二縣市共編列二三○二億元，比今年增加一五六億元，其中以屏東縣分配一八四點六億元最多，其次依序為彰化縣一八○點八億、台南市一八○點七八億元。

若計算統籌稅款及補助款的平均每人獲配金額，六都仍以台北的二點九一萬元最多，其餘依序為台南市二點四八萬、高雄二點二四萬、台中一點七五萬、桃園一點六一萬元、新北一點四二萬元。