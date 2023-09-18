環境部長薛富盛：碳費機制擬納CPI 避免綠色通膨

新任環境部長薛富盛面臨諸多挑戰，首要面對的議題即為備受爭議的四接環評與碳費機制。他接受本報專訪時表示，每個環評案件都很重要，不會特別針對某案提出討論，至於碳費機制，薛富盛表示可能會將消費者物價指數（ＣＰＩ）納入考量，不希望開徵碳費導致「綠色通膨」。

曾任中興大學校長、有「鋼鐵校長」之稱的薛富盛，八月廿二日接任環境部長，面對充滿爭議的四接環評，薛富盛表示，目前環評案件已累積卅六件，「我看事情是希望有秩序，態度都一致」，也期許未來環評委員也抱持一樣態度看每個環評案件。

由於環保團體不斷質疑四接環評程序問題，新聘環委名單公布後，也認為專業不夠廣泛。薛富盛說，新聘環委均依照遴選程序訂定出來，不管是誰都沒權力再增加名單，環團認為應保障環團代表，「但環團一開始就沒給建議名單，事後再來批評，認為有失公允」。

薛富盛表示，對環境部而言，現在是新的開始，希望跟環團、社會等互動也是新的開始，期待任何環評案件都能遵循議事規範，展現台灣成熟民主社會。

企業與環團關注的碳費機制，薛富盛說，目前規畫以二◯二四年的碳排放量作為基準計算，二◯二五年收費。他強調，不會從單一指標訂出一個價格，可能會將ＣＰＩ納入考量。

民眾擔心隨二◯五◯淨零排放政策，愈淨零、民眾手上的錢將愈薄，薛富盛表示，應該不會有這樣的情況，但對於氣候變遷及減少碳排，民眾應有「世界公民的責任感」，並付出相對代價。

薛富盛說，企業對碳費與碳權交易制度感到焦慮，他能夠理解企業心態，正在催生相關子法；碳權交易部分有參考新加坡，但不會完全一樣，畢竟星國產業型態與台灣不同，台灣多為製造業，受到的衝擊也會更大。他強調碳費最終仍須由審議委員會決定，並有配套措施。