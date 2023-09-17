台灣人未來2年平均安排5次海外出遊 旅綜險不可少

揮別疫情後旅遊熱度持續增加，根據Visa最新全球消費者旅遊意向報告指出，台灣人未來兩年平均將安排五次海外出遊，此外，沈寂許久的海外留學也逐漸回溫，像是熱門的美加、澳洲以及短期課程的日本，都是熱門選擇。

泰安產險提醒，不論是旅遊還是遊學，保險皆是不可或缺的必要項目，出發前做好完善的保險規劃，才可無後顧之憂享受旅程。

泰安產險推出的「海外樂暢遊」專案提供海外最高1,200萬的平安險保額，其中包含意外事故醫療實支實付、海外突發疾病以及11項不便險，例如：海外緊急救援、班機或行李延誤、旅程更改或取消、旅行責任險、食物中毒慰問金等。

泰安產險表示，在國外期間最擔心生病或是發生重大意外的急難救助，在沒有健保制度下，醫療費用十分昂貴，某知名醫師曾於臉書分享因滑雪意外摔倒在美國掛急診的經驗，在急診室待六小時，僅基本的檢查及電腦斷層掃描，打了止痛針就回家了，收到帳單才發現，打折後的醫療費用居然高達新台幣41.5萬元，建議在出國前，做好萬全的準備，才可防範不可預知的風險。