台灣是玩具槍王國！業者盼法規鬆綁吃海外高動能槍商機

單位動能在3焦爾的玩具槍，全球每10支中就有7支是台灣生產，「台灣業者的槍看起來比較壞，因為很像真的。」中華民國玩具槍協會秘書長徐浩然指出，全球15億美元玩具槍產值，台灣約占1.5億美元，僅10%市占率，為什麼呢？關鍵是台灣法規限制業者只能研製3焦爾以下低動能玩具槍。

3焦爾以下低動能玩具槍僅佔玩具槍全球產值15%，有如小池塘，台灣業者雖靠加工改良能力，將低動能玩具槍改造的維妙維肖，但也只能吃到其中七成市場，反觀市場最大的「高動能玩具槍」則由美國跟土耳其兩大國稱霸。

隨兩岸關係緊張，「全民國防」意識抬頭，業者期望呼籲政府關注修法，讓全民對這個產業更瞭解，中華民國玩具槍協會首度率會員大舉參加台北國際航太暨國防工業展（TADTE 2023），大秀肌肉，更期望藉此呼籲，讓外界看見台灣業者困境：無法搶吃近八至九成高動能玩具槍國際市場。

凱特力國際董事長陳書鈜為前中華民國玩具槍協會理事長，談到法令，他表示「玩具槍容易被污名化，其實跟真槍差十萬八千里，他是很好玩的東西，但外界聞槍色變。」

由於外界對玩具槍結構不理解，犯罪事件常稱有殺傷力槍械來自玩具槍改造，使外界認為玩具槍有改造成具殺傷力真槍的風險，高動能玩具槍被《槍砲彈藥刀械管制條例》規範禁止在台生產銷售。

對此陳書鈜則大聲呼籲，其實能改造成火藥槍的是「模擬槍/道具槍」，結構跟真槍一樣，但外界對模擬槍跟玩具槍差異不夠理解，更重要的是，台灣玩具槍廠商沒有生產模擬槍，因為不合法，這類槍其實都是走私進口的。

「台灣業者做的玩具槍很合法安全，也是世界上做的最好最精緻的，沒有業者願意做一兩把改造手槍，把自己生意都毀掉啦！」陳書鈜表示，6～7年前他曾到處奔走，向行政院陳情期望承諾不內銷，呼籲政府開放業者生產高動能玩具槍搶吃海外商機，但官方一度開始討論但最終仍不了了之。

原本刑法規定拿真槍犯罪本刑7年罪，但拿玩具槍犯罪是3年半刑期，為洗清污名，玩具槍協會還主動去推動修法，讓拿玩具槍跟拿真槍犯罪的人同樣面臨7年重罪，目的是避免罪犯選擇拿玩具槍去犯案或自首，不想讓外界對玩具槍印象差。

同時原本警察查緝槍械，不管查緝到真槍或玩具槍都是2,000元獎金，也在協會努力下，現在除非破獲真槍，不然沒有獎金，「這些都是我們努力來的，我們做很瘋狂的事，就是把持有玩具槍犯案的刑期拉高，這個很荒謬，但為何我們要催生這樣的法令？因為我們要保護真正的玩具槍用戶，杜絕罪犯拿我們的東西。」