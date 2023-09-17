電價凍漲機率高 5類業者將補漲

第二次電價費率審議會預定十九日舉行，將決定今年十月起至明年三月電價費率，據悉，由於經濟部已編列明年一千億元預算增資台電，加上選舉因素，原則上電價維持凍漲，但去（二○二二）年七月內需產業電價凍漲，而今隨著內需景氣回升，預計百貨公司、電影院、健身房、餐飲、及團膳等高壓用戶將恢復去年百分之十五的凍漲幅度，等於啟動「補漲」，影響大約八百多家業者。

商總理事長許舒博表示，目前百貨、餐飲等內需產業都已慢慢上軌道，恢復正常電價尚稱合理，且其他產業的電價不動，這樣的審議方向可接受。

經濟部去年七月、今年四月兩度調漲電價，工業大戶調幅更達百分之十五、百分之十七不等。但這兩次調漲電價時，考量百貨公司、電影院、大型餐飲業等高壓用戶受疫情影響，用電減少，因而給予凍漲或調幅減半措施。

不過，內需逐步恢復正常，此次審議考慮恢復正常機制，「補漲」以兼顧產業公平。據台電方案，百貨業、電影院、大型餐廳、外燴團膳與大型健身房等類別，研擬補漲二○二二年七月的百分之十五調幅。

經濟部官員證實，用電明顯成長的行業回歸正常機制，故鎖定百貨公司、電影院、健身房、餐飲、及團膳等高壓用戶，取消凍漲。

至於訂單未回穩的製造業，以及與物價連動程度高的食品、攤販集中市場等，預計維持凍漲。

台電發言人蔡志孟表示，電價調整要尊重費率審議會審議，委員可能再調整，應以最後審議結果為準。

行政院長陳建仁七月就已回應立委，年底電價估計不再調整。但台電持續虧損，即使十月凍漲，明年四月電價仍面臨調升壓力。

台電估計，這次取消百貨公司、電影院、健身房、餐飲、及團膳等高壓用戶凍漲百分之十五，一年將可增加十六億元電費收入。

目前台電其他業別優惠減收的還有一一三億元。全案已獲行政院支持。

昨台電並發布即時說明，表示四月雖調整電價，但已盡量照顧民生，若用戶收到電費帳單的用電量在一千四百度以下（每月用電七百度以下）不受電價調整影響。夏月用電每月不超過七百度者約占住宅用戶數百分之八十八，只須維持平時用電再搭配節電，即可省電費。