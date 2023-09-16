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美通過美台雙重課稅減免

聯合報／ 記者張文馨周湘芸朱漢崙翁至威／華盛頓─台北連線報導

美國聯邦參議院財政委員會十四日以全票贊成通過美台雙重課稅減免，財委會主席魏登（Ron Wyden）會後表示，這顯示跨黨派議員全力支持強化美國對台灣的經濟夥伴關係，若進展順利，數月內就可以達成目標，不用拖上好幾年。

中華民國駐美代表蕭美琴感謝參議院兩黨議員積極立法，盼相關立法程序能盡快完成，進一步活絡台美間雙向跨境投資。

為解決美台雙重課稅問題，參眾兩院財政與歲出入委員會徵集公眾意見月餘，由隸屬於美國國會的聯合稅務委員會（Joint Committee on Taxation）草擬政策性文件，在美國國內稅法（ＩＲＣ）中新增台灣章節，落實避免雙重課稅問題，名為美台快速減免雙重課稅法案，十四日通過概念性文字後，未來將公布法案內容。

財委會主導的版本將解決超額賦稅問題，亦即台灣民眾取得美國來源股利、利息及權利金，適用優惠稅率；赴美投資的台灣企業匯回股利或支付權利金時，享有優惠稅率；處理台美雙重居住者雙重課稅問題；相關待遇要美國財政部確認台灣也提供同等互惠待遇時，才會生效。

魏登表示，若美國不提供這些待遇，台灣的投資就可能流向其他國家，美國無法接受因雙重課稅問題，阻礙國內半導體產業的發展；國會也要保障赴台工作的美國民眾，讓他們不用擔心雙邊報稅的問題。

外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）在財委會表示，雖然財委會提出的版本略有不足，但他願意支持，也會與魏登緊密合作，加速落實財委會和外委會的法案版本。

針對避免美台雙重課稅，參院外委會在七月十三日已口頭表決通過「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act）。魏登表示，他正在和梅南德茲討論一項架構，以達成避免雙重課稅的目標。

對於美台雙重課稅減免議題，行政院副院長鄭文燦昨天受訪時表示，這對台美之間是雙贏好事，美國營利事業所得稅是百分之廿一，匯回台灣還要加徵百分之卅，如果能減少百分之卅的一部分，會有一定的租稅效果，對台灣企業到美投資有幫助，對美國企業來台投資也有幫助；針對個人部分，若台美同時有收入也會有幫助，至於具體租稅效益預估在一、兩年內能看出來。

台灣財政部官員表示，自從美國財長葉倫承諾解決台美雙重課稅問題以來，台美雙方已有過數次技術性對話，台灣在法制面已經做好準備。

財政部官員表示，與經貿密切往來的國家簽定租稅協定，向來是政府一貫政策，先前我國已經和日本、南韓，以及歐洲的德國、法國，還有澳洲、紐西蘭以及東南亞的國家都簽署了雙邊租稅協定。

現在到美國投資的企業愈來愈多，雙方經貿交流也不斷升溫，對於和美國簽訂雙邊互惠租稅協定，財政部也一直在努力，希望美台之間的雙邊租稅協定可以盡早完成。

美國 財政部

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