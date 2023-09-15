新竹若發生規模6.9強震 台電示警竹科供電將遭嚴重破壞

新竹科學園區有「護國神山」在內大小百家科技廠，地下卻長期存在新城斷層爆發強震隱患，台電新竹區處今天會同科管局、台水三區處、竹東鎮公所等多個單位，模擬新城斷層發生規模6.9強震，不僅電力饋線會遭毀損，就連自來水都被破壞，已擬定防災計畫，在最短時間內以緊急發電優先恢復竹科供電。

台電新竹區處表示，去年春節期間新竹縣峨眉發生群震曾引發各界高度關注，當時新竹縣政府、科學園區與各工業區即要求台電公司對於地震災害必須擬定萬全準備，一旦新竹爆發強震，必須在災後最快時間內維持竹科、新竹各工業區及民生需求維持的必要供電。

台電新竹區處今天配合國家防災月，在台灣自來水公司寶山給水廠廠區辦理維生管線持續運作實兵演練，模擬貫穿新竹核心地帶的新城斷層爆發規模6.9強震，包含新竹市府、竹科管理局、科學園區同業公會、台灣自來水公司、新竹工業區服務中心、台灣區電氣工程工業同業公會、竹東鎮公所皆高度重視、出席參與。

模擬情境為若強震爆發，將會造成台灣自來水公司第三區管理處寶山給水廠供電饋線損毀，進而影響竹科用水。

台電新竹區處長胡忠興表示，今年新竹區處已增設自動化開關234具，自動化饋線將達600條，以提高供電可靠度，有天然災害來襲時一定能在最短時間恢復供電。同時為確保護國神山群廠商供電穩定，新竹區營業處上、下半年都會演練一次變電所全停的緊急供電，每月都會演練一次饋線全停時如何轉供快速復電。

萬一強震災害真的發生，台電將立即設置臨時性電源及調派緊急發電機、架設臨時線路等，同時透過自動化系統，即時獲知各主要供電線路是否故障，依序由變電所、主幹線、分歧線、接戶線、電表循序復電，加速災後復電作業，持續強化供電穩定。