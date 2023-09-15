環境部公布2021年空汙清冊 汙染量較2019年減近二成

環境部今（15）日公布2021年空氣汙染排放清冊，主要空汙排放較前一版（基準年2019年）減少近19%，顯示中央與地方共同推動空汙防制方案已展現成效。

環境部表示，此次排放清冊（TEDS 12）顯示主要空汙均呈持續減少趨勢，其中細懸浮微粒（PM2.5）減量23.5%、硫氧化物（Sox）減量19.6%、氮氧化物（NOx）減量17.7%、非甲烷碳氫化合物（NMHC）減量19.2%。

此外，排放清冊原是比照美國等先進國家三年更新一次，但為因應各界期待，於精進作業方式後，可加速為每兩年更新一次。

環境部分析2021年空汙排放減量有兩大原因，主要是持續推動空汙防制方案（109年至112年）成果，以及因新冠疫情使經濟活動較過往有些不同。

在工業（點源）方面，因轉單增加活動強度，雖2021年相較2019年工業部門能源消費量增加7%、列管工廠數增加9%，但在跨部會推動鍋爐改善（2,502座）、國營事業改善（台電）、加嚴管制措施（既存汙染源削減、有害汙染物、水泥業）等措施下，主要空汙排放量仍較2019年減少8.5%。

在交通（線源）方面，2021年因三級警戒物流運輸需求增加，全年柴油車車行里程增加5%，但民眾使用之小客車里程數減少7%；而環境部推動汰換老舊柴油車（2.4萬輛）、老舊機車（129.8萬輛）等減量效果顯著，因此主要空汙排放量相對減少26.5%。

在其他汙染（包含非公路運輸及面源）部分，2021年營建工程施工面積較2019年增加46%，使汙染負荷增加，但環境部同步於2021年加嚴「營建工程空氣污染防制設施管理辦法」規範，並加嚴船舶燃油硫含量限值、推動稻草使用腐化菌、減少紙錢焚燒10%、餐飲業油煙輔導改善等工作，使主要空汙排放量相對減少23%。

環境部強調，雖然近年空汙排放呈現減量趨勢，但之後減量將如同擰毛巾般日趨艱難，環境部繼執行第一期空汙防制方案（109年至112年），確保疫情後空氣品質改善外，亦已研擬第二期空氣污染防制方案（113年至116年）陳報行政院審查中，期藉由精準治理並搭配淨零轉型減汙共利效應，持續守護國民健康。

空汙排放清冊對於空汙管制相當重要，藉由定期盤點更新各汙染排放變化情形，可提供政策擬定、空品模式模擬、汙染活動分析等層面應用，歡迎各界下載使用。