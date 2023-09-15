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美參院財委會通過避免雙重課稅 鄭文燦：雙贏好事

中央社／ 台北15日電

美國參議院財政委員會通過美台避免雙重課稅法案，行政院副院長鄭文燦今天指出，這是台美間雙向雙贏的好事，對台美企業都有正向幫助，具體效果在1到2年後就可以看得出來。

美國參議院財政委員會全票通過美台避免雙重課稅法案。法案提案人、參院財委會主席魏登（RonWyden）表示，法案強化美台夥伴關係。由於法案採取修改美國國內稅法方式，將能快速完成。

鄭文燦今天在交通部觀光署揭牌儀式前接受媒體聯訪時指出，尊重美方的決定時間，美台避免雙重課稅法案是雙向雙贏的好事，因為美國營利事業所得稅是21%，回到台灣要增加30%，如果可以減少將會有一定的租稅效果。

他表示，這項法案對於台灣企業在美投資有相當幫助，像是台積電等，美國企業在台投資、個人在台美同時都有收入等都有幫助，具體的租稅效益預估通過後的1到2年就可以看得出來。

針對台中市長盧秀燕指稱向農業部索取巴西蛋資料卻被拒絕，鄭文燦解釋，他向農業部查證結果，的確台中市衛生局有承辦人員以「電話」方式請畜產會提供資料，但畜產會回答希望用書面公文調閱而造成誤會，農業部都有明確掌握也都可以查核。

對於媒體報導有關明年度社福津貼預算編列部分，鄭文燦指出，沒有短編都會全數編列，且都是按照法定時間進行相關調整。

美國 鄭文燦 農業

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