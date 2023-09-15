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2021年我國研發經費首破8千億、年增14.2% 雙創新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部今（15）日發布產業經濟統計資料顯示，2021年我國研發經費達8,206億元，年增14.2%，雙創新高。

經濟部表示，研究發展是產業維持競爭力的主要動力，近年來為因應新興科技發展，我國研發經費投入呈現逐年成長的趨勢，2020年雖面臨全球疫情蔓延的挑戰，但我國在半導體相關產業鏈研發力道推升下，研發金額大幅成長到7,188億元，年增8.8%，2021年延續上年的成長趨勢，金額突破8,000元，我國研發經費近十年平均每年成長7.0%。

此外，我國研發經費占GDP比重也高於美、日、德等先進國家。經濟部指出，OECD統計，近年各國研發經費多呈穩定成長，其中向來致力於科技創新的以色列，2021年研發經費占GDP比重為5.6%續居各國之首，惟較上年降低0.1個百分點，其次為南韓占比為4.9%，較上年提高0.1個百分點；我國研發經費占GDP為3.8%，創歷年新高，較上年增加0.2個百分點，近十年增加0.8個百分點，占比高於美國的3.5%、日本的3.3%，以及德國的3.1%等先進國家。

該份統計還顯示，各國研發經費大多由企業部門執行，占全國研發經費比率多在六成以上，其中以色列2021年占91.0%最高；近年來我國企業執行研發經費占比持續攀升，2018年突破八成，2021年達到84.3%，僅次於以色列；南韓、日本及美國占比亦接近八成。

在政府部門執行方面，德國因政府推動自然科學、工程及醫學等研究，致占比逐步升至15.1%，相較其他國家高。

若就企業部門的行業觀察，各國則多以製造業為主，其中我國、德國、日本及南韓製造業研發經費占整體企業研發均超過八成，美國相對較低占57.1%，而以色列則以服務業為主占比達83.4%。

若細究製造業各中業，我國、南韓及美國均在電腦、電子及光學產品製造業(含電子零組件)投入最多研發經費，2021年占整體企業研發比重，我國為78.1%、南韓49.3%、美國(2020年) 18.4%；德國及日本由於汽車工業發達，持續挹注研發資源，均以汽車、拖車及半拖車製造業為首位，分別占34.4%(2020年)及26.9%。

另，因近年自動化及智慧化生產已成趨勢，經濟部指出，各國機械設備業者爭相投入較多研發經費，我國機械設備業研發占比在2016年超越化學材料及化學製品業，成為排名第二大業別，2021年占比為2.4%。

至於各國服務業研發費用則多集中在「資訊及通信傳播業」以及「專業、科學、技術、行政及支援服務業」，其中以色列在資訊通信傳播業占整體企業研發逾五成，美國亦占27.2%，產業發展相當重視科技創新領域。

美國 製造業

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