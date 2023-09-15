社福津貼補助預算有短編？政院回應了

行政院昨日通過明年將調漲社福津貼補助，外界關心相關預算將如何編列，對此，行政院發言人林子倫表今（15）日表示，明年度社福津貼需求 1,314 億元，均已納編公務預算 617 億元及基金預算 697 億元，並無外界所說的短編。

針對有媒體報導關於明(2024)年度社福津貼預算編列等相關議題，行政院發言人林子倫今（15）表示，明年度社福津貼需求 1,314 億元，均已納編公務預算 617 億元及基金預算 697 億元，部分媒體所稱短編 194 億元，主要係國民年金部分，其數額已納編國民年金保險基金預算，所謂報載「編列不足」的說法並非事實。

林子倫表示，依國民年金法規定，國民年金財源除公務預算外，尚包括保險費收入、公彩盈餘等，其相關收支係納編國民年金保險基金預算，明年度國民年金整體給付支出 697 億元已全數編列於國民年金保險基金預算，並無編列不足的情況。