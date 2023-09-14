排碳大戶留意！ 明年4月底前應完成盤查登錄

環境部今（14）日公告修正「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」，自明年起，排碳大戶辦理碳盤查，改採盤查、查驗分流辦理，應在4月底前登錄盤查資料、10月底前上傳第三方查驗結果，並新增保密條款，保護企業營業秘密。

此次修正有兩大好處，首先可減少查驗機構因量能不夠而塞車情況，其次也能夠讓環境部儘早掌握企業排碳。

碳盤查是減碳的基本功，環境部已公告第一批、第二批強制碳盤查登錄對象，共約500家排碳或用電大戶，原先規定這些企業應在每年8月31日前上傳排放清冊、盤查報告、查驗資料等，明年起改採分流辦理。

環境部表示，今年6月預告草案後，陸續收到產業界意見。原先草案訂定盤查登錄期限為每年3月31日，但企業反映時間太短，因此正式公告版本改為每年4月30日前；至於查驗結果上傳期限則維持草案所訂的10月31日。

另外，原草案規定，企業查驗作業不得連續五年由同一查驗「機構」執行，正式公告版本調整為不得連續六年由同一「主導查驗員」執行，維持查驗獨立性。

為保障企業營業秘密，也新增規定要求事業盤查及查驗資料應予保密。

同時也規範排放量計算方式，以利遵循，明定排放係數法、質量平衡法、直接監測法等計算方式及規範。

此外修正辦法也訂定，若未如期完成登錄、查驗、未依規定妥善保存資料、盤查登錄排放量與主管機關查核結果差異達5%以上者，將通知限期補正或改善，屆期未補正或改善，可處10萬元以上100萬元以下罰鍰，並可按次處罰。

環境部表示，辦法自明年1月1日上路，提醒具有應盤查登錄溫室氣體排放量排放源的事業，應在每年4月30日前依規定完成盤查登錄作業，盤查資料應經查驗者，應在每年10月31日完成查驗作業，以免受罰。