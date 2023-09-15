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基本工資上調「他們卻變相減薪」 苦主現身自稱豬狗不如

聯合新聞網／ 綜合報導
基本工資調幅約4.05%，月薪調升至2萬7,470元，時薪調升至183元。 報系資料照／記者葉信菉攝影
基本工資調幅約4.05%，月薪調升至2萬7,470元，時薪調升至183元。 報系資料照／記者葉信菉攝影

行政院核定本次基本工資調整方案，自2024年1月1日起，月薪調升至2萬7,470元，時薪調升至183元，調幅約4.05%。隨著人力成本上升，明年物價恐怕也會繼續上漲，PTT網友哀怨表示，「房價又要漲了」，也有人直言，月薪3萬左右的族群不只無法調薪，還得負擔通膨壓力，可說是最慘的一群人，根本是變相減薪。

勞動部表示，基本工資審議委員會於上週五（8）日通過基本工資調整案，經報陳行政院並獲核定，該部也依此發布相關函令。這是蔡總統的兩屆任期內，連續第8年調漲基本工資，月薪總調幅約37.3%，時薪達52.5%。

一名網友在PTT發文表示，現在政府認證維持生活最低所需薪資是2萬7,470元，跟今年維持生活所需金額差了4%，底薪族群又多1000元入股「存骨」，他笑稱，「3萬月薪族群再等個幾年，也有可能會一起跟著底薪族群一起調薪，別急」。

其他人則留言「房價又要大漲了」、「趕快辭3萬的工作，去做基本薪資工作，年化報酬+4.05%」、「房價也up up」、「感受薪資增長(X) 感受通膨增長(O)」、「政府說物價沒漲，回頭調最低薪資，這算睜眼說瞎話嗎？」、「薪水三到四萬的最慘，沒加到薪，還要承受通膨」、「領底薪的底層嫌薪資漲幅比不過通膨率，直接幫你們加到高過通膨，收割沒領底薪的」。

還有人留言「薪水調4%，其他東西漲40%」、「重點是大多數的人不會去領基本工資，等同變相減薪」、「這只爽到底薪仔而已是有屁用？還是要吸取社會底層了？」、「打工族領時薪跟外勞影響比較多」、「飲料便當再漲5-10塊」、「3萬真的豬狗不如」、「便當要噴到1個150了」、「通膨提高，股市噴噴」。

通膨 基本工資 薪資 PTT

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