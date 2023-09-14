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基本工資漲！ 勞動部：明年不再全面給予產業相關補貼

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長陳建仁今（14）日同意核定本次基本工資調整方案，自2024年1月1日起，月薪調升至2萬7,470元，時薪調升至183元，調幅約4.05%。記者潘俊宏／攝影
行政院長陳建仁今（14）日同意核定本次基本工資調整方案，自2024年1月1日起，月薪調升至2萬7,470元，時薪調升至183元，調幅約4.05%。記者潘俊宏／攝影

行政院長陳建仁今（14）日同意核定本次基本工資調整方案，自2024年1月1日起，月薪調升至2萬7,470元，時薪調升至183元，調幅約4.05%。至於過去幾年對於調漲基本工資，都會給予產業補貼，勞動部次長陳明仁說明，那是因疫情特殊狀況所給予的協助，未來將不再給予補貼。

陳建仁指出，由於烏俄戰爭和氣候變遷等因素，造成國際原物料短缺，連帶推升國內重要民生物資價格，基本工資的目的是為了保障勞工的基本生活，必須適度反映民生物價的漲幅。這項基本工資調整案自明（2024）年1月1日起實施，可保障勞工維持基本生活所需的實質購買力，展現政府照顧基層勞工的決心。

不過，先前在調漲基本工資後，勞動部與經濟部就會著手研擬相關的補貼措施，至於明年是否還會有？陳明仁說，過去幾年基本工資調漲有給予補貼，主要是因為受到疫情的影響所做出的特別處理，因此特別條例已經截止，也就不再適合給予全面性的補貼。

陳明仁也說，不過勞動部也有針對特殊的經濟不景氣的狀況，已經針對現行《就業保險法》的僱用安定措施給予放寬，也已經在6月底公布，未來碰到產業不景氣的部分，就能給予協助。

另外，陳明仁說，至於目前的狀況，在會議中確實有資方代表提出，有部分產業如中小企業可能會有困難，對此，經濟部也有表示，不管是在工業局、中小企業處或是商業處也都會有相關的措施提供事業單位協助。勞動部也會持續密集的監控減班休息狀況，針對減班休息的勞工也會提供充電再出發相關措施，也會持續跟經濟部一起努力。

基本工資 勞動部

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