利多大放送：行政院會通過基本工資調升案 約239萬人受惠

行政院長陳建仁今日主持行政院院會，同意核定勞動部本次基本工資調整方案。勞動部表示，明年基本工資調漲4%至4.05%，月薪從2萬6400元調升至27470元，時薪從176元調升至183元；受惠人數有239萬人，月薪估有179萬名勞工受惠，時薪約有60萬名勞工受惠。

發言人林子倫轉述行政院長陳建仁會中裁示，陳建仁表示，雖然這是他第一次核定基本工資調漲，但已是蔡英文總統連8年調整基本工資，也達成年年調升基本工資的承諾。他也裁示勞動部盡速擬訂「基本工資法」，送至立法院審議。

勞動部表示，基本工資審議委員會於上週五(8)日通過基本工資調整案，經報陳行政院並獲核定，該部也依此發布相關函令。這是蔡總統的兩屆任期內，連續第8年調漲基本工資，月薪總調幅約37.3%，時薪達52.5%，持續展現照顧基層勞工的決心。

勞動部重申，基本工資3萬元是政府努力的方向，在往理想邁進的路上，即便面臨疫情及全球經濟衰退之衝擊，自蔡政府上任以來，仍每年檢討基本工資且逐年穩健調升，具體實踐落實照顧基層勞工的承諾。未來，勞動部也會繼續努力，在各項勞動政策的推動上，持續為勞工權益打拼，請勞工朋友放心。