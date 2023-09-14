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九成上班族慘淪「薪貧族」 最大壓力來源是食、住、行

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

薪水被通膨吃掉！根據yes123求職網今（14）日公布最新調查顯示，高達近九成上班族覺得薪水不夠用，上班族認為若要擺脫「薪貧族」命運，平均預估月薪要增加10,523元，也就是超過一萬塊；其中甚至有15%的人認為，其實需要調薪二萬元以上。

調查還顯示，上班族生活開銷壓力的來源，在可複選狀況下，主要依序為：「食」(71.6%)、「住」(58.8%)、「行」(35.1%)；其次才是：「樂」(32.3%)、「育」(31.1%)、「衣」(22.1%)。

此外，因應今年物價上漲，上班族平均認為，需再加薪10.2%才能抵消掉衝擊；其中甚至有一成六，覺得要調薪20%以上才夠彌補。

因此針對每日開銷控管，在今年第4季，合計有九成三的上班族透露，「有抗漲計畫」，比例高於去年的91.7%，以及前年的89.4%與2020年的87.7%，為四年同期新高。上班族期望，透過整個省錢或節能的「抗漲計畫」，一個月平均能省下3,812元。

綜觀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌憂心認為，勞工朋友一旦變成「月底吃土族」，為了財務的收支平衡，一切皆以「省錢至上」為原則，將無力兼顧到生活品質。

另一方面，若從長期來看，「過度省錢」的結果，只儲蓄、不消費，對台灣內需經濟而言，其實並非好事，可能又形成惡性循環：消費不振，導致廠商業績不振，然後衝擊調薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入低度成長的「悶經濟」困境。

楊宗斌進一步分析，有些開銷能想辦法馬上減少，不過有些開銷卻很難立刻降低，例如房租和房貸：這類每個月固定的支出，勢必變成一筆沉重的經濟負擔，特別是對離鄉求職或已結婚生子的勞工。

楊宗斌更指出，除非屬於「雙薪家庭」，否則很難有個窩，特別對想在大城市買房與工作的人，恐怕非常吃力。雖然有社會住宅與低利青年貸款政策，但根本解決之道，仍要靠薪資水準明顯提高：這部分有賴產業結構積極轉型，以及改善投資環境，吸引企業設廠、擴點，帶動就業機會的增加。

上述「上班族抗通膨與斜槓族翻身調查」，是由yes123求職網於2023年9月1日到9月11日，以網路問卷進行抽樣，調查20歲(含)以上、已畢業或退伍(免役)的求職會員，有效問卷共1,336份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。

上班族 求職 省錢

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