國泰證券2023年9月投資觀點：三大利多、五大產業受關注

在升息、通膨風暴暫歇後，全球經濟「軟著陸」機率討論度升高。美國近期在 GDP 與就業等經濟數據放緩、23家大型銀行年度壓力測試過關，以及多家國際信評機構調降美國主權債及中小型銀行信用評等多起事件影響下，市場對於未來經濟走向看法仍分歧。

當市場未來不確定性升高之際，國泰證券建議投資人宜謹慎評估，投資布局應仍以成熟市場（美國、日本）為主要觀察對象。以產業發展而言，投資人可關注五大類產業，如消費、工業、醫療保健、金融及資訊科技等，相對其他產業較具有成長空間。

國泰證券展望9月全球主要市場，以美、日最具有發展優勢。首先，美國市場有望在聯準會（Fed）升息、企業獲利及消費商機部分浮現三大利多，Fed 升息暫緩將有助降低金融市場擾動。其次為財報成長，目前觀察，S&P 500成份股企業第2季財報獲利優於預期，也因此，2023下半年獲利逐季成長機率大增。而「消費商機」部分，受惠於全球夏季旅遊潮帶來的商機，又將迎來第4季節慶季節，消費大廠的相關產業上下游皆有望大幅成長。

日本市場受惠於先前寬鬆貨幣政策，使得主力出口產品價格競爭力持續增加，並吸引遊客湧入推升國內消費力道，然而，第4季日本央行利率政策轉向機率高，企業獲利受影響程度可列入觀察。歐洲市場因高通膨及央行將持續升息之態勢，將對金融市場造成影響，因此，國泰證券針對美、日市場抱持正向看法，對歐洲市場則保守看待。

觀察股市投資方面，投資人在布局上可以美股為主要核心資產，歐、日股可為衛星配置，而當細分至產業，投資人可關注五大產業，包括受惠於節慶商機的消費相關產業、適逢產銷旺季的工業相關產業、第4季將迎來國際醫學展覽及大型會議熱潮而有發展機會的醫療保健相關題材。另外，市場高利率帶動金融產業的成長，尤以大型銀行體質較為健康，表現相對也較穩定，還有資訊科技產業也因近期AI科技熱門話題延燒下持續成長，投資人在投資布局時，可將這五大類產業列入觀察對象，未來將有望浮現投資契機。

當高利率時期延續，債券市場將持續波動，加上景氣不確定性尚存，殖利率具吸引力，國泰證券建議投資人可將資金布局於穩健配置的投資等級債，收益相對較穩定；此外可多加留意高收益債，因其違約風險較高，需避免因市場波動造成不必要的損失。

國泰證券提醒投資人應持續觀察各國貨幣政策走向及國際事件發展；此外，投資人更應謹慎檢視自身風險屬性，適度調整投資布局與配置組合，善加利用國內券商便利的複委託，持續打造穩健的財富願景。