吳東亮：景氣恐明年才復甦

外銷出口連十二月負成長，工商協進會理事長吳東亮昨表示，由於美國、歐洲及中國大陸等幾個主要經濟體整體經濟都未有強力復甦，尤其中國疫後需求不如預期，拉長整體庫存調整時程，台灣外銷出口連十二黑是意料之中，他預測外銷出口不排除會出現連十三黑，甚至今年底前，都呈現衰退，預估整體景氣恐怕要到明年才會明確復甦。

不過，吳東亮進一步指出，台灣產業界經歷數十年景氣循環，復甦時間拖長，從另一個角度看，是庫存將會消化多一些，等庫存回到合理水位，等到全世界通膨明年逐步紓緩、利率也反向調降，經濟逐步復甦，相信未來復甦會很強勁，以台灣產業堅強的韌性，相信受惠的一定是台灣廠商。

根據財政部稍早公布的海關進出口統計，八月出口金額三七三點六億美元，年減百分之七點三，連續十二個月負成長，累計前八月出口金額二七八一點一億美元，年減百分之十五點七。主因全球經濟復甦遲緩、手機等消費產品黯淡，使電子零組件需求疲弱。

財政部認為，電子零組件市況不佳，恐怕會「黑」到年底，創連續十四黑，追平二○一五年到二○一六年間最長的負成長紀錄。吳東亮昨日受訪時也持相近看法，認為整體景氣恐要拉長至明年才會復甦。