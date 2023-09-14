前7月實質總薪資 7年來首衰退

主計總處昨發布七月受僱員工人數及薪資狀況，今年前七月全體受僱員工經常性薪資平均為四萬五千三百八十一元，較上年同期增加百分之二點四七，總薪資平均六萬一千六百元，年增百分之一點五七。剔除物價後，實質經常性薪資年增百分之○點二一，但實質總薪資則負成長百分之○點六七，是七年來同期首次實質總薪資負成長。主計總處表示，除了通膨吃掉薪資成長外，廠商因出口衰退，抑制獎金發放，也是重要原因。

另一方面，受出口衰退、經濟疲弱影響，七月製造業受僱員工人數年減人數高達四點八萬人，減幅百分之一點六七，雙創民國九十九年至今、近十四年來同月最大減幅，顯示出口影響製造業就業加劇。

主計總處指出，七月底工業及服務業全體受僱員工人數八一八點九萬人，較上月底增加二點五萬人、百分之○點三一，主要是七月適逢旅遊旺季，以及應屆畢業生投入職場，因此月增人數比較多，尤其是內需服務業的餐飲業受僱人數增加六千人、批發業增加五千人。

但是，製造業受僱人數二八三點六萬人，較上月減少一千人，較去年同期更大減四點八萬人，減幅較六月持續擴大。

七月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為四萬五千五百二十元，月增百分之○點二，年增百分之二點五一；加計獎金及加班費後，總薪資平均五萬九千二百二十一元，年增百分之一點六六。

一月至七月全體受僱員工經常性薪資平均四萬五千三百八十一元，較上年同期增百分之二點四七，總薪資平均六萬一千六百元，年增百分之一點五七；剔除物價後，實質經常性薪資年增百分之○點二一，實質總薪資年減百分之○點六七。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，一至七月經常性薪資年增百分之二點四七，扣除物價因素後，實質經常性薪資年增百分之○點二一，已是連三月正成長，主要是內需服務業薪資成長明顯，及物價指數下降。但一月至七月扣除物價後實質總薪資衰退百分之○點六七，主要是受出口衰退抑制廠商發放獎金，以及去年七月高基期影響。

加班工時部分，七月製造業加班工時十五點六小時，月減○點二小時，年增○點三小時，陳惠欣說，去年七月製造業加班工時開始減少，基期比較低，因此七月轉為年增，後續仍要持續觀察。