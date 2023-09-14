出口恐連13黑 吳東亮：景氣明年才復甦

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
工商協進會理事長吳東亮表示，台灣出口不佳可能還會持續，且景氣低迷狀態會拖得更長。記者侯永全／攝影
工商協進會理事長吳東亮表示，台灣出口不佳可能還會持續，且景氣低迷狀態會拖得更長。記者侯永全／攝影

工商協進會理事長吳東亮昨（13）日表示，外銷出口連12月負成長，主要是美國、歐洲及中國大陸等幾個主要經濟體都未有強力復甦，他預期，外銷出口恐會出現連13黑，甚至到今年底前都呈現衰退，整體景氣恐怕要到明年才會明確復甦。

2024年總統大選將近，吳東亮表示，工總、商總等其他工商團體從2008年開始舉辦「國家未來領導人經濟論壇」，今年也會持續辦理，將邀請總統參選人分享政策、討論經濟議題。

工商協進會昨日舉行理監事聯席會議，由理事長吳東亮主持，他在會前受訪時被問到出口連12月負成長的感想；他表示，主要是美、歐及大陸等經濟都未有強力復甦，尤其大陸疫後需求不如預期，拉長整體庫存調整時程，台灣出口連12黑是意料之中。

圖／經濟日報提供
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吳東亮預估，台灣出口不排除會連13黑，甚至到今年底前都呈現衰退，預估整體景氣要到明年才會復甦。

吳東亮說明，台灣產業具備韌性，待庫存消化達合理水準，等到明年通膨降溫、利息下調及世界景氣恢復後，以台灣產業的實力應可從中受惠。至於景氣是否明年明顯復甦，他坦承可能要再拖一下，不過在這五、六十年間，台灣產業經歷多次景氣循環，都展現更強勁韌性，希望大家要有信心。

吳東亮另外被問到中國大陸近日祭出的惠台政策，他表示，以工商界立場，對任何有利兩岸經貿交流的措施和活動，都樂觀其成。大陸是台灣很重要的市場，經濟表現好也有助台灣經濟成長，但疫情後大陸經濟復甦腳步緩慢，最近推出許多刺激經濟政策，期待會有好效果。

有關新光金新團隊上任後獲利明顯改善，他表示，身為股東之一，看到新團隊有好績效相當開心；至於金金併議題，他說，如果有好機會、好案子都會考慮，但目前並無相關考量。

吳東亮 景氣

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