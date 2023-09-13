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助度過不景氣難關！台電推供電設備維持費優惠 5萬家製造業受惠

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

考量今年以來全球經濟成長速度放緩，為協助受景氣影響之產業度過難關，台電針對2023上半年用電衰退10%以上製造業電力用戶祭出「供電設備維持費優惠措施」(計30類行業)適用。只要用戶申請降低契約容量，並於兩年內辦理恢復，自今(2023)年1月1日起至明(2024)年12月31日期間之供電設備維持費，打2折優惠收費，合計近5萬戶受惠。

台電說明，本公司依用戶申請之契約容量，準備足夠之發供電設備供應用戶用電需求，設置設備後，不論用戶有無用電，每年皆會產生折舊、運維、利息等固定費用，故即使用戶僅暫停一段時間未用電，恢復後仍需繳納「供電設備維持費」，各國電力公司多有類似收費機制。

台電表示，對業者來說，降低契約容量除可節省每月基本電費支出，恢復時之供電設備維持費打2折，可進一步減輕業者負擔。以降低契約容量100瓩為例，一年可節省基本電費23萬元、兩年則可節省基本電費46萬元，待景氣恢復、業者提高契約容量時，供電設備維持費可再省9萬元。

台電指出，本次優惠適用對象包含紡織、塑膠、金屬、機械設備業及自行車等30類行業。除了即時協助受景氣影響的業者，本措施亦可使台電準確掌握業者實際用電情況，有助負載管理，及有利精準規劃整體電力，創造雙贏。

供電 台電 電費

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