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回應副總統喊話 政院明將討論8項社福津貼調整

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

副總統賴清德喊話行政院「酌予增加」社福津貼，行政院今（13）日表示，衛福部已完成各項社福津貼給付實際調整金額的初步規劃，並將於明（14）日行政院會院會上進行報告，待通過後將盡速對國人公布。

有關社福津貼相關議題，行政院發言人林子倫指出，政府自2012年起建立社福津貼調整機制，明定每四年參照消費者物價指數(CPI)成長率，調整各項主要社福津貼給付額度，政府依法辦理相關調整作業。

林子倫表示，對於明（2024）年度老農津貼與國民年金等8項社福津貼預算，衛福部已完成各項社福津貼給付實際調整金額的初步規劃，並將於明日行政院會院會上進行報告，待通過後將盡速對國人公布，讓弱勢民眾的基本生活能繼續獲得合理且妥善的照顧。

消費者物價指數 國民年金 衛福部

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