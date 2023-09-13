連8漲！行政院明將通過2024年調漲基本工資

勞動部上周召開基本工資審議委員會，會中通過明年基本工資連八漲，月薪調至2萬7,470元、時薪183元。根據行政院明（14）日的院會議程，將通過該案，待行政院核定、並經總統公布後將在明年元旦起實施。

勞動部基本工資審議委員會上周五經勞、資、學、政四方委員討論，拍版從2024年1月1日起，每月基本工資由2萬6400元調整至2萬7470元，調升1070元，調幅約為4.05%，每小時基本工資則比照每月基本工資調幅，由176元調整至183元，調升7元，後續將陳報行政院核定。勞動部長許銘春在會後也指出，勞資雙方都不反對調漲，但近年民生物價漲幅有感，為了維持基本購買力，經過綜合考量消費者物價指數年增率、17項重要民生物資年增率、經濟成長率及整體經濟情勢最後得出結論。

此次基本工資調升至2萬7470元後，估約有179.05萬名勞工受惠，預計每年雇主將新增167.97億元負擔、勞工將增加9.22億元支出、政府也將新增10.06億元支出，合計187.25億元；每小時基本工資調升至183元後，估約有60萬名勞工受惠，在負擔部分，雇主新增48.93億元、勞工3.51億元、政府也將新增3.44億元。

在蔡總統八年任期內，基本工資月薪共計有八次調整，由上任前之20,008元提升到27,470元，總調幅約37.3％；時薪調整九次，由120元提升到183元，總調幅為52.5％。