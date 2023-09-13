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製造業就業情況惡化 7月製造業受僱員工人數年減4.8萬

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

行政院主計總處今（13）日公布7月受僱員工調查，受全球景氣趨緩，整體終端需求疲弱影響，製造業受僱員工人數年減4.8萬人，不僅年減人數又較6月3.3萬人再擴大，且減幅達1.67％，雙雙為近14年同月最大負成長。顯示出口衰退、景氣不佳衝擊製造業就業情況惡化。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣說明，在受僱員工人數部分，以往7月各業別多會呈現增加情形，但是今年製造業卻是呈現月減1,000人，而以往7月製造業受僱員工人數平均增加3,000~16,000人。由此可見，製造業仍持續受到景氣影響。

此外，在加班工時方面，陳惠欣指出，7月製造業加班工時為15.6小時，月減0.2小時，但年增0.3小時，主因受到去年7月加班工時已開始減少，在低基期因素影響下，今年才會呈現年增狀況，並非代表製造業景氣已經轉好，後續狀況仍要持續觀察。

製造業 景氣 工時

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