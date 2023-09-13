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中信領軍國際銀行助攻台灣離岸風電 總座：已主辦3千億

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

中信金控（2891）總經理陳佳文今（13）日出席論壇，宣布中信對離岸風險主辦融資金額已經超過3,000億元以上，「是國內最積極參與的銀行」。陳佳文指出，中信在2017年開始成立專責團隊，與國際大廠、金融機構一同合作離岸風險融資，因認同台灣只要有適當技術移轉，做起來成本會比歐洲還便宜，可創造很多經濟產值。

中信積極參與離岸風電融資，近期市場傳出，海龍離岸風電千億聯貸案起死回生，傳中信銀也在支持銀行名單中。對於海龍離岸封場千億聯貸案出現進展，陳佳文指出，國際性銀行在承做離岸風電相關籌資案，重心除了放在現金流估算，還有兩大重點。第一，必須要有很強的購售電合約，例如台電承諾購買等等；第二，風力是否足夠發電。

陳佳文指出，國際性銀行在此經驗足夠，看離岸風電擔保品上，都是希望「不要動用擔保品」，重點落在「現金流估算」。

而這次爭議比較多之處，陳佳文透露，主要出現在政府希望扶植台灣產業，國產化要求高，成為國際性銀行眼中考量風險之一，因為必須看國產技術是否跟上，「這是一大抉擇」。不過他也說業界聲音認同，台灣只要有適當技術移轉，做起來成本會比歐洲還便宜，產業發展將可望創造很多經濟產值。

陳佳文今日出席中信攜手彭博舉辦「CTBCXBombeg影響力金融論壇：以資本成就氣候轉型」論壇，致詞談及中信在2017年開始成立專責團隊，與國際大廠、金融機構一同合作離岸風險融資，目前主辦籌資超過3,000億元以上，成為市場最積極參與金融機構。

陳佳文透露，初期離岸風電開發商丹麥哥本哈根基礎建設基金（CIP）、沃旭能源（Orsted）敲門，中信評估後認為可行，積極投入，在國際型銀行眼中「台灣海峽是最美的海峽」。

陳佳文指出，中信已經承諾，2035年全面退出燃煤發電、開採、非常規油氣投融資，並且積極調整投融資組合，對於敏感性產業、例如燃煤開產等等，承諾不再新增加放款，董事會並已經通過2050淨零碳排。

中信金控 離岸風電

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