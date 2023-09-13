期交所店頭集中結算業務獲 CFTC No-Action Relief 延展
臺灣期貨交易所（期交所）於2023年9月13日取得美國商品期貨交易委員會（CFTC）展延交換契約（SWAP）集中結算之監管豁免（No-Action Relief），爰此美系金融機構可繼續透過期交所進行店頭衍生性商品集中結算，此一監管豁免的期限延展至2024年3月15日或期交所取得豁免註冊為美國結算機構（Exempt DCO）資格，孰早情形適用之。
於此同時，期交所亦已向CFTC遞件申請Exempt DCO，CFTC刻正審核期交所Exempt DCO豁免資格，期交所將積極爭取獲得豁免資格。
期交所在去年7月25日店頭集中結算業務開業至今，不僅國內金融機構提交新臺幣IRS結算量已達2,852億元，亦接續取得國際金融監理機構之認可，於去年9月15日取得CFTC No-ActionRelief，又在12月31日取得歐洲證券及市場管理局（ESMA）認可為歐盟境外第三國集中結算機構（TC-CCP），這對於我國店頭集中結算業務的發展具有重要意義。此外，期交所還積極向其他國家，包括英國、日本、加拿大等申請合格集中結算機構資格（QCCP）的認可，有利於增加外國金融機構對於我國市場信心及資金運用效率，對強化我國金融市場國際化的發展，提升市場競爭力具有非常積極的意義。
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