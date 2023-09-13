台北市家庭可支配所得144.4萬元續居冠 消費增、儲蓄減

北市主計處上午公布111年台北市平均每戶家庭可支配所得為144.4萬元，續居全國各市縣之冠。另外，據同年每戶可支配所得五等分位差距倍數，也就是貧富差距，所得分配為4.98倍，低於台灣地區的6.15倍，居六都次低。

根據行政院主計總處最新公布111年家庭收支訪問調查結果顯示，111年台北市平均每戶家庭可支配所得為144.4萬元，較110年增加1.4萬元(1.0%)。

另外，若依每戶家庭可支配所得高低將戶數等分為五組，也就是將全市家庭依每戶所得收入由小至大排序後，按戶數分為5等分，最高20%家庭所得除以最低20%家庭所得之倍數即為5等分位差距倍數，倍數愈大，表示所得分配愈不平均。若依此，111年台北市家庭最高所得組與最低所得組之可支配所得差距倍數為4.98倍，低於台灣地區之6.15倍，六都中僅高於新北市之4.47倍。

家庭消費及儲蓄情形，111年台北市平均每戶家庭消費支出109.7萬元、儲蓄34.7萬元，分別較110年增加3.1萬元(2.9%)、減少1.7萬元(-4.7%)；和疫情前108年相比，家庭消費較疫情前減少5.56萬，儲蓄增加7.75萬。