升息尾端入手優質公司債基金 後市行情靚

美國10年期公債殖利率走高，對投資人反而是進場的機會。瀚亞投信表示，由於升息已進入尾聲，投資級債往往在升息停止後1年，都會呈現上漲趨勢，且不論是在停止升息當日進場、前2個月進場或是前3個月進場，持有一年後達正報酬的機率均是100%。

儘管芝加哥利率期貨顯示，聯準會未來的利率政策會議採按兵不動的機率較高，維持在5.25-5.5%的利率水準，但市場仍有諸多不確定性。年底前聯準會還會召開三次利率政策會議，距離今年最後一次會議還有3個多月的時間。

根據過去經驗顯示，在停止升息前2或3個月進場，持有1年與2年的報酬率接近；也就是說，不論年底前還會不會升息，只要是升息尾端進場投資級債，獲得正報酬的機率相當高。

瀚亞投信產品投資策略部主管黃韻潔表示，自2022年至今，聯準會共升息21碼，投資級債百元報價遠低於20年均線，接近2008年金融海嘯低點，而當前投等債殖利率則為5.8%，高於20年平均。換言之，現在開始布局投資級公司債，短期可搶相對高息，長期則有機會賺資本利得。

至於景氣走下坡，非投資等級債的違約率已有上升跡象，投資等級債會不會受影響？黃韻潔說，歷史經濟循環的每個階段中，投資級公司債違約率近乎於0，甚至「AAA」級別的投資級債尚未出現違約的紀錄；因此入手投等債，除了具有收益力，更有抵抗景氣下行的防禦力。

瀚亞投資-優質公司債基金研究團隊表示，由於當前市場不確定偏多，債市走勢難免會受消息面影響走弱，但估計影響有限。黃韻潔建議投資人，可逐步入手投等債主動型基金，因專業團隊可靈活、即時調整投資組合，有望獲得進可攻、退可守之效益。