富蘭克林》搶搭高息順風車 首選美元短票基金

美國聯邦利率站上22年新高位，為正向連動的美元短票基金提供強有力支撐，輔以全球股債市動盪，加持美國貨幣市場基金整體規模穩定增長，鼓舞散戶投資人用美元短票基金加入逐高利的行列。 圖／shutterstock提供

美國積極升息後，高利率水準可望將維持一段時日，對偏好高息資產的保守與領息族來說不啻為一大好消息，透過納入美元短票貨幣型基金，可望直接受惠當前利率處於高原期所帶來的收益機會，同時藉由該類型資產的極低波動性特性，做為調控整體投資組合風險的利器；此外亦值得積極型投資人善用基金轉換或是隨時可贖回變現、無需綁約的特性，當成日後逢震盪進場加碼的前哨站。

後升息時代 必備新亮點基金

自美國聯準會七月再度升息一碼，推升聯邦利率已站上近22年新高位置，市場雖多預期這一波調整利率政策已進入尾聲，惟從官方立場推敲，高利率情境不至於在短期間反轉，形同為正向連動的美元短票基金提供強而有力的支撐，此外全球股債市動盪，加持美國貨幣市場基金的人氣，整體規模穩定增長，也鼓舞一般散戶投資人用美元短票貨幣型基金加入逐高利的行列。

以富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金來說，基金佈局優質貨幣市場工具，截至2023年八月底信評分佈有高達93%以上是鎖定AA級與AAA級，基金的年化配息率也和聯邦基金利率亦步亦趨，從今年2月起便連續7個月突破4%大關，目前已來到4.88%。

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金近一年配息狀況

資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團，截至2023/8/31。基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。當月配息率係採(每單位配息金額/除息前一日淨值)表示，月報酬率(含息)為截至除息日之前一月底含息報酬率。報酬率資料來源均為理柏資訊、原幣計價。基金過去績效不代表未來績效之保證。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。

再看基金近20年來單年度報酬，僅在挽救金融海嘯危機時讓利率來到趨近於零的2010至2015年間，以及2021年股市行情大好時，一度微幅虧損0.1至0.3%不等，其他年度都是正報酬，極低波動性與長期維持穩定的好表現，提供投資組合強大的防禦力。

高利率環境首先受惠的基金

富蘭克林投顧表示，美國升息路徑進入尾聲雖幾乎是市場共識，但仍有部分官方立場認為控制通膨惡化為主要前提下，不排除繼續調升利率水準，為市場前景再添變數，即使不會再有升息出現，根據歷史經驗，聯準會也將持續維持高利率水準一段時間，為美國貨幣型基金市場帶來利基。

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金的低波動度優勢，可望在當前市場相對震盪中提供投資人最需要的防禦力，而基金的年化配息與年化報酬率緊貼聯邦利率走勢的特性，則是高利率情境下的直接得利者。

在同類型基金中，本基金是唯一同時具備月月領息、配息百分百不動用本金兩大優勢，既有入袋為安的踏實感，亦兼顧活用配息收入作為豐富生活或再投資的預備金的機動性，更是扎扎實實讓所投入的資金為追求更好績效表現而努力。

富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金績效一覽(%)

資料來源：理柏資訊原幣計價至2023/8/31，美元A股月配息型股份，成立日為1994/6/1，波動風險為過去三年原幣計價月報酬率之年化標準差。基金過去績效不代表未來績效之保證。

看更多基金詳情> 富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金

【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。<本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效><本頁不代表對任一個股的買賣建議><投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的>基金配息說明：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值之變動。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站查閱。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，交易當日轉入及轉出之基金股份皆以同一日淨值計算。本資料提及之經濟走勢預測，不必然代表基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。基金轉換若涉及不同計價幣別基金之轉換，轉入之基金以申請轉換當日之淨值計算。本公司所提供之資訊，僅供接收人之參考用途。本公司當盡力提供正確之資訊，所載資料均來自或本諸我們相信可靠之來 源，但對其完整性、即時性和正確性不做任何擔保，如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或受僱人，並不負任何法律責任。任何人因信賴此等資料而做出或改變投資決策，須自行承擔結果。投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向本公司網站查閱。富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜101年金管投顧新字第025號｜台北市忠孝東路四段87號8樓｜0800-885-888｜www.Franklin.com.tw