快訊

泰國皇室的流亡皇子返國 揭開皇族政治角力序幕？

恐怖前男友下毒手！高雄超商女店員手腳遭刺殺30刀急救中

獨／台大醫學生重考正取占名額 落榜頭不爽怒打官司結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美經濟具韌性但高利率將維持更長 美股吸金動能稍緩

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
圖為美股示意圖。美聯社
圖為美股示意圖。美聯社

美國八月ISM非製造業指數攀升、近週初次請領失業救濟金人數下滑，突顯美國經濟韌性但也加劇高利率環境擔憂，尤其中國將禁止中央政府機關公務員於執行公務時使用iPhone或其他外國品牌裝置且禁用範圍可能擴大，衝擊全球蘋概股走弱。

就資金流向而言，根據彭博資訊，過去一週整體股票型ETF資金獲70.96億美元淨流入，主要為美國市場獲38.63億美元資金淨流入與全球市場獲22.72億美元淨流入所帶動，亞太市場也獲14.11億美元淨流入，反觀中國、歐洲與日本分別遭4.76億、1.59億與0.32億美元資金淨流出。產業ETF部份，近週淨流入第一大產業為非核心消費產業型基金，醫療保健與工業次之，淨流出金額最高的產業為科技、通訊與原物料。

富蘭克林證券投顧表示，中國計畫擴大iPhone的使用禁令之外，華為最新搭載中芯國際生產7奈米晶片的旗艦手機Mate 60 Pro，引發市場對美國科技制裁效果的爭論，恐進一步加劇美中緊張情勢，近期須關注蘋果秋季發表會、中國禁令實施的時間及範圍，以及美國是否採取反制行動，此外沙俄宣佈延長減產政策至年底，推升北海布蘭特油價自去年11月以來首度站回每桶90美元大關，也引發市場對美歐央行控制通膨成效的擔憂。

面對國際政經局勢混沌且消息面紛擾的環境，富蘭克林證券投顧建議投資人採取股債兼備的多元配置策略，降低投資組合波動，想要掌握高息但又不想承擔利率風險者，首選美元短期票券型基金，並透過精選收益複合債及美國穩定月收益多元資產型基金，掌握多元收益機會；股市布局建議採分批加碼或大額定期定額策略介入，看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市(亞洲小型股/印度/日本股市)三大長線主流。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，現今通膨風險已更趨平衡，不過預期成熟國家央行今年仍將維持限制性貨幣政策，看好評價面已改善且殖利率極具吸引力的債券市場，並搭配在股票市場中挑選優質標的，持續聚焦於有能力支撐具吸引力的股利水準並且可長期成長者，透過高債息、高股利與混合型資產的權利金收益打造全天候的收益投資策略。

美國經濟 股票

延伸閱讀

23檔債券ETF除息 上秀

固定收益型 資金追捧

美投資級債 打聚光燈

投等債、高息價值股 優選

相關新聞

美經濟具韌性但高利率將維持更長 美股吸金動能稍緩

美國八月ISM非製造業指數攀升、近週初次請領失業救濟金人數下滑，突顯美國經濟韌性但也加劇高利率環境擔憂，尤其中國將禁止中...

經濟部明後年投入20億補助企業 拚「好產品推出國」

經濟部長王美花昨（12）日表示，我國出口有機會在第4季轉為正成長，在景氣逐漸恢復之際，經濟部明後年投入20億元推出「好產...

經部：台紐經濟合作協定10週年 攜手澳紐拚綠能發展

經濟部次長陳正祺表示，台紐經濟合作協定於2013年簽署，今年正式邁入第10年，希望未來也能與澳洲簽署貿易協議，台灣將持續...

工研院攜手六大國際產業夥伴 掌握2035發展趨勢

工研院今（12日）攜手國際合作產業巨擘舉辦「創新50洞見新未來」國際論壇，邀請包括半導體設備龍頭美商應用材料公司（App...

拚出口轉正！經部加碼20億元推MIT好產品拓銷 鎖定這些市場

經濟部長王美花今（12）日表示，我國出口有機會在第4季轉為正成長，在景氣逐漸恢復之際，經濟部明後年投入20億元推出「好產...

工研院50周年 陳揆期勉繼續引領未來產業發展

行政院長陳建仁今（12）日出席工業技術研究院為慶祝成立50週年所舉辦的「創新50 洞見新未來國際論壇」開幕式時表示，創新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦