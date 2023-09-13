美經濟具韌性但高利率將維持更長 美股吸金動能稍緩

美國八月ISM非製造業指數攀升、近週初次請領失業救濟金人數下滑，突顯美國經濟韌性但也加劇高利率環境擔憂，尤其中國將禁止中央政府機關公務員於執行公務時使用iPhone或其他外國品牌裝置且禁用範圍可能擴大，衝擊全球蘋概股走弱。

就資金流向而言，根據彭博資訊，過去一週整體股票型ETF資金獲70.96億美元淨流入，主要為美國市場獲38.63億美元資金淨流入與全球市場獲22.72億美元淨流入所帶動，亞太市場也獲14.11億美元淨流入，反觀中國、歐洲與日本分別遭4.76億、1.59億與0.32億美元資金淨流出。產業ETF部份，近週淨流入第一大產業為非核心消費產業型基金，醫療保健與工業次之，淨流出金額最高的產業為科技、通訊與原物料。

富蘭克林證券投顧表示，中國計畫擴大iPhone的使用禁令之外，華為最新搭載中芯國際生產7奈米晶片的旗艦手機Mate 60 Pro，引發市場對美國科技制裁效果的爭論，恐進一步加劇美中緊張情勢，近期須關注蘋果秋季發表會、中國禁令實施的時間及範圍，以及美國是否採取反制行動，此外沙俄宣佈延長減產政策至年底，推升北海布蘭特油價自去年11月以來首度站回每桶90美元大關，也引發市場對美歐央行控制通膨成效的擔憂。

面對國際政經局勢混沌且消息面紛擾的環境，富蘭克林證券投顧建議投資人採取股債兼備的多元配置策略，降低投資組合波動，想要掌握高息但又不想承擔利率風險者，首選美元短期票券型基金，並透過精選收益複合債及美國穩定月收益多元資產型基金，掌握多元收益機會；股市布局建議採分批加碼或大額定期定額策略介入，看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市(亞洲小型股/印度/日本股市)三大長線主流。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，現今通膨風險已更趨平衡，不過預期成熟國家央行今年仍將維持限制性貨幣政策，看好評價面已改善且殖利率極具吸引力的債券市場，並搭配在股票市場中挑選優質標的，持續聚焦於有能力支撐具吸引力的股利水準並且可長期成長者，透過高債息、高股利與混合型資產的權利金收益打造全天候的收益投資策略。