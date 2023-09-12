工研院50周年 陳揆期勉繼續引領未來產業發展

行政院長陳建仁今（12）日出席工業技術研究院為慶祝成立50週年所舉辦的「創新50 洞見新未來國際論壇」開幕式時表示，創新是經濟的核心價值，工研院在過去50年，致力投入研發，提升我國產業競爭力，並已展開「2035技術策略與藍圖」，投入「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」等四大應用領域的發展。

陳建仁致詞時指出，依據瑞士洛桑管理學院（IMD）今（2023）年6月公布「2023年IMD世界競爭力年報」，台灣在64個受評國家中，總體排名從2016年的第17名躍升至今（2023）年的第六名，且為2012年以來最佳表現。他強調，台灣必須不斷努力，才能在未來常保競爭力，而創新是經濟的核心價值，過去50年來，工研院致力投入創新研發，提升產業競爭力，他欣見工研院超前部署，預見未來10年、20年的挑戰與機遇，持續攜手產業打造未來的競爭力。

陳建仁進一步說，台灣在全球半導體及高科技產業供應鏈已扮演重要角色，近年氣候變遷、人口老化、數位發展是全球未來共同面臨的挑戰，工研院已展開「2035技術策略與藍圖」，投入「智慧生活」、「健康樂活」、「永續環境」、「韌性社會」四大應用領域的發展。

陳建仁說，此次論壇即以此為討論重點，邀請國內外眾多產業專家共同探索永續發展的未來之路，分享對未來產業的觀察與洞見，以創新科技儲備產業未來競爭力。他期盼透過此次論壇，讓與會者對新未來有更多洞察，共同攜手面對全球挑戰，並展開跨國界合作機會，開創更廣闊市場和合作機會，相信台灣將在全球科技舞台上展現更耀眼光芒，繼續引領未來產業發展。

陳建仁也提到，近年政府致力推動與國際接軌，已受到國際社會高度重視，經濟部依據「六大核心戰略產業推動方案」，聚焦次世代資通訊、人工智慧、精準健康、綠能及再生能源等產業創新領域，協助國內法人研發機構鏈結國際企業，建立策略夥伴合作關係，共同研發以促進產業發展，策略夥伴如應用材料、康寧、三菱電機、默克、牛津儀器、AVL李斯特等企業，這也證明台灣是世界各國值得信賴的合作夥伴。