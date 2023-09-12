富達調查：投資人認同公正轉型對長線投資的正面影響

富達國際昨（12）日發布調查顯示，投資人認同「公正轉型」對長線投資的正面影響，但認知及行動力都不足。由於對公正轉型一詞感到陌生，投資人普遍對社會整體實現公正轉型缺乏信心。

富達認為公正轉型是永續發展的優先領域之一，將公正轉型定義為「以對每人公平公正的方式，從高碳經濟轉型至低碳經濟」。為更深入探討此議題，富達與研究機構Coalition Greenwich合作，徵求127名位於歐洲及亞洲地區的機構法人投資者及金融投資仲介，於6至7月期間進行調查。

調查顯示，所有受訪者僅42%表示了解公正轉型理念，且亞洲投資人認知比例為30%，低於歐洲投資人的47%。由於對公正轉型一詞感到陌生，投資人普遍對社會整體實現公正轉型缺乏信心，43%受訪者認為此目標不太可能實現。對於實現此目標所需時間，超過四分之一受訪者（27%）認為成功轉型需要15年以上，52%認為這將是持續的過程。

在了解公正轉型定義的投資人中，僅35%表示已採取或正在建構此ESG主題的投資策略，其中包含38%的歐洲受訪者及20%的亞洲受訪者，顯示歐洲市場在這方面領先。

就長線投資而言，絕大多數受訪者（91%）認同「公正轉型主題將對投資組合的風險回報帶來正面影響」。不過，就短線投資而言，投資人對於此主題的風險回報看法分歧，21%認為是正向、26%負向、52%中性。

被問及投資公正轉型主題的主因，超過四分之三（77%）受訪者選擇「透過投資對環境保護帶來正面影響，以實現淨零排放」、近四分之三（73 %）選擇「對社會帶來正面影響」。

調查顯示，92%受訪者認為具投資吸引力的產業為再生能源，其次為科技與資訊科技（61%）和農產品（60%）。至於資產類別，89%投資人認為股票在實現公正轉型中可發揮作用最大，其次為私募資產（81%）和主題投資產品（66%）。

不過，目前公正轉型的發展障礙眾多，以致發展速度緩慢。這些障礙包括缺乏明確政策（46%）、傳統產業積極遊說以延長污染時間（29%）、地緣政治局勢緊張（25%）、經濟衰退（21%）、根深蒂固的消費者行為（21%）。

富達國際全球永續長陳振輝表示，公正轉型過程十分複雜，牽涉一系列難題，包括氣候、社區、就業市場、成熟市場及新興市場之間的差異等。因此，如何衡量和實踐公正轉型並不容易。然而，在推動影響社會朝向永續經濟模式轉型的過程中，公正轉型是必須的核心考慮因素。

陳振輝指出，富達一方面透過積極參與，對所投資企業進行由下而上的治理，同時公司本身也以身作則，由上而下對 ESG議題作出承諾，以具系統性的盡責管理，發揮最大的影響力。