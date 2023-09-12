英特格提告求償3000萬 家登：委請法律顧問維護股東權益

家登（3680）今（12）日公告美國安堤格里斯公司(Entegris.Inc.又譯英特格)，向智慧財產及商業 法院提起「侵害專利請求損害賠償及排除侵害訴訟」，家登於9月12日收訖訴狀繕本，知悉本案。英特格請求家登賠償新台幣3000萬元等，家登提到，將委請法律顧問「萬國法律事務所」處理本案，以維護公司及全體股東權益。

家登公告也提到，衡酌本案起訴金額及訴狀所載理由，公司認本訴訟於財務及業務方面，均不致因本案而有重大影響。

依據公告，英特格提告家登未經授權製造「300 Diffuser FOUP」前開式晶圓傳送盒，侵害其中華民國發明第I606534號或I515159號發明專利，向智慧財產及商業法院智慧財產法庭提起損害賠償等訴訟，請求家登賠償新台幣3000萬元等。家登於112年9月12日收訖起訴狀繕本，知悉本案。