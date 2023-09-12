8月富蘭克林美國經濟儀表板：升息周期近尾聲 多元配置因應宏觀環境

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，8月數據顯示，失業金申請、卡車運輸兩指標維持在「謹慎」的黃燈，營建許可、就業信心、零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、利潤率、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線均維持在「衰退」的紅燈，整體美國經濟儀表板燈號已經連續13個月維持在「衰退」的紅燈。

富蘭克林證券投顧表示，近週全球金融市場出現兩個震撼彈，包括沙俄宣布延長減產至年底，帶動布蘭特油價站回90美元大關，引發市場對美歐央行控制通膨成效的擔憂，另一個是華為最新Mate 60 Pro手機搭載中芯7奈米晶片，引發市場對美國科技制裁效果的爭論，加上中國大陸計畫擴大使用iPhone的禁令，可能進一步加劇美中緊張情勢。而面對國際政經局勢混沌且消息面紛擾的環境，建議投資人採取股債兼備的多元配置策略，降低投資組合波動。想要掌握高息但又不想承擔利率風險者，首選美元短期票券型基金，並透過精選收益複合債及美國穩定月收益多元資產型基金，掌握多元收益機會；股市布局建議採分批加碼或大額定期定額策略介入，看好AI科技股票、全球氣候變遷主題型股票及亞洲股市(亞洲小型股/印度/日本股市)三大長線主流。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，聯準會可能接近升息週期尾聲，歷史上看，股市在最後一次升息之前的表現將取決於經濟是陷入衰退或軟著陸，基於凱利投資衰退風險儀表板發出衰退的紅色燈號，我們的基本情境仍是經濟衰退。而無論經濟走向何方，美國10年公債殖利率很可能已經達到或接近高峰，10年公債殖利率通常在最後一次升息前後見頂，範圍約落在聯邦基金利率達到高峰後的4-5個月，以史為鑑，後續10年

公債殖利率可能會逐漸趨穩並下跌，這將對股市估值和市場領導地位產生重要影響。

傑佛瑞．修茲進一步分析，一般而言，防禦股和成長股往往是公債殖利率下滑的受益者，而循環股和價值股則在殖利率上升下表現較佳，這種動態的成因有二：

一、較低的公債殖利率通常預告經濟動能趨緩，投資人傾向尋求獲利更具彈性、股利率更具吸引力的公司，如：防禦股，相較之下，殖利率上升往往伴隨經濟前景改善，這通常會提高循環股的現金流，同時，投資人還可在固定收益資產中找到具吸引力的標的，並進一步削弱防禦股的吸引力。

二、殖利率影響股市領先地位的第二種方式是貼現率，成長股通常更注重未來現金流量，故隨貼現率上升，未來現金流量的價值將會打折，使成長股面臨更大的壓力，相較之下，價值股往往根據隨後幾年的現金流量定價，使它們相對不易受到貼現率變化的影響，更重要的是，近年來史坦普500指數愈來愈由具成長性和防禦性特徵的公司主導，而循環股和價值股的比重則有所下降，如今，史坦普500指數中的成長型/穩定型/防禦型股票(包含科技、通訊服務、醫療保健、民生消費、消費耐久財、公用事業、REITs)比重已經超過70%，但循環股(包含金融、工業、原物料、能源)的比重低於30%，代表史坦普500指數對公債殖利率的變化更為敏感，若殖利率接近或達到高峰，未來殖利率下滑將有助支撐軟著陸情況下的股市估值或減輕經濟衰退對股市的壓力，但美債殖利率究竟會下滑多少仍是個未知數。