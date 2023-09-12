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Q4簽約 海龍風場千億聯貸案起死回生

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

海龍離岸風場籌組千億聯貸案卡關近一年，近來出現突破性發展，金融圈人士透露，日本對台灣離岸風場展現高度投資興趣，海龍大股東三井物產積極透過多家日系銀行動員國內的外商銀行，並結合中信、台北富邦銀行加持，成為海龍一千三百億元大型聯貸案「起死回生」的關鍵。

三井物產和加拿大北陸能源、新加坡玉山能源並列海龍風場的三大股東，聯貸案是為了因應海龍位於彰化外海的海龍二號、三號兩座風場的需求，總裝置容量逾一ＧＷ；業界人士形容，三井物產簡直是以「國家隊」概念打群體戰，找上多家日系銀行以及日本信用出口保證機構，終於換來其他銀行對海龍的支持。

此外，海龍二號的Ａ、Ｂ廠和三號廠的發電計畫，已於三月取得經濟部核發施工許可，盡快取得資金投入興建是當務之急，聯貸能籌組成功將帶來及時雨。

海龍聯貸案去年由國泰世華銀出任財顧，時值大股東轉手股權傳聞不斷，導致金融圈態度更加觀望，而國泰世華在四月終結和海龍的財顧合約，業界認為聯貸案籌組無望，但近來三井物產積極投入，除了拿出更多資金，還動員同一集團的三井住友，日系的瑞穗銀行、東京三菱也前來助陣，並在外資圈大舉招兵買馬，也獲得中信、北富銀的支持，促成聯貸案籌組到位，預計今年第四季完成簽約。

一位銀行高層說，從三井物產積極的態度，也顯見當前台日交流熱絡，政府積極推動的離岸風電政策也獲日方支持。

日本 中信

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