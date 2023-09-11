製造業第2季固定資產投資年減16% 這產業跌最慘重

經濟部今（11）日發布今(2023)年第2季製造業國內固定資產增購（不含土地）4,509億元，季減3.6%，年減16.1%；在七大製造業中，占比最大電子零組件業第2季固定資產增購2,745億元，年減28.8%，跌幅深重。

經濟部表示，今年第2季電子零組件業固定資產增購2,745億元，占製造業之60.9%，居各業之冠；因全球景氣及終端消費動能仍呈疲弱，產業持續調整庫存，半導體業者放緩投資力道，加以上年同期比較基期偏高所致，致跌幅近三成。

整體製造業今(2023)年第2季製造業國內固定資產增購4,509億元，年減16.1%，經濟部分析，正是因為電子零組件業者受終端消費動能走弱，投資擴產趨向保守，加以上年同期部分業者設備到位，比較基期較高所致，惟國營事業重大建設投資挹注，抵銷部分減幅。

製造業營運動能亦呈疲弱。今年第2季製造業營業收入（含海外生產之收入）7兆3,534億元，季減1.1%，年減15.7%。

展望未來，經濟部認為，隨綠能設施持續建置，以及台商回流投資持續落實，均有望支撐我國製造業投資動能，惟受全球經濟前景不確定性仍高影響，產業庫存調整時間拉長，恐致企業資本支出趨向審慎。

若進一步觀察製造業七大業，除電子零組件跌幅深重外，今年第2季機械設備業固定資產增購108億元，年減12.4%，主因部分業者減緩擴產期程，加上去年同期比較基期較高所致。基本金屬業增購123億元，年減0.4%，主因部分新廠及設備建置進入後期，資本支出相對減緩，惟部分鋼鐵廠持續投入環保改善工程及製程優化升級等相關投資，抵銷部分減幅。