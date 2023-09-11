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視察國家住都中心 蔡總統：持續推動各項住宅政策

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導

蔡總統今（11）日前往國家住宅及都市更新中心視察，並與包租代管房東、房客交流。她表示，社會住宅政策從起步時的艱辛，到現在速度越來越快，期盼持續累積成果，並藉由租金補貼或社會住宅政策，讓社會的公共支持體系更完整，照顧到更多人。未來，政府會持續推動各項住宅政策，努力發揮更大效果。

蔡總統致詞時表示，社會住宅政策是她在2016年競選時非常重要的政策，執行起來挑戰性很高，許多國家實行的社會住宅政策，都是好幾十年累積的成果。在我們起步較慢，且有強烈住屋需求的情況下，如何加速實行，確實是非常大的挑戰。

談及社會住宅政策執行情形，蔡總統提到，她從剛開始一個月來視察好幾次，到一個月一次，現在2-3個月視察一次。社宅政策從一開始執行時的艱辛，到現在已經進入軌道，速度越來越快。她希望速度可以再更快一些，期盼不論是包租代管或直接興建，都可以持續累積成果，讓民眾有租屋需求時，國家有一套機制來提供協助。

蔡總統說，這段期間，政府修訂了幾項法律，包括在2016年修訂《住宅法》，讓社會住宅的興辦，有更扎實的基礎。2017年，政府制定了「租賃專法」，發展包租代管的服務；在2018年，國家住都中心成立之後，更加積極落實社會住宅和公辦都更的政策。

她指出，早期的法規建構，都是一步步到位，所以剛開始的速度確實很慢，許多法規必須經過立法院同意後，才有法律的基礎推動政策。此外，早期社宅政策仍以地方政府推動為主，但因量能有限，後續由中央接手，速度也越來越快。

蔡總統說，除了包租代管與直接興建社會住宅，政府也推動租金補助。因為即便政府加速經營，但仍有不足，許多人希望能得到國家的協助，降低住屋負擔。近來，包括「300億元中央擴大租金補貼」及「中產以下自用住宅貸款戶支持」等專案，都是要幫助有租屋和購屋需求的民眾。

她表示，今年，租金補貼的申請目前超過44萬戶，預計將突破去年。無論是租金補貼或是社會住宅政策，都是希望讓整個社會的公共支持體系更加完整，照顧到更多人。

蔡總統再次感謝房東代表，因為大家願意參加「包租代管社宅計畫」，政府才有更強大的力量，照顧更多有居住需求的家庭，也減輕年輕世代的居住壓力。她也感謝在場的房客代表，願意嘗試這項政策並分享經驗，讓更多人可以了解這項計畫。

她提到，9月是大學開學季，過去幾個月以來，政府發放18到20歲的文化成年禮金，也推出疫後就學貸款補助方案、TPASS通勤月票。這降低了通勤族的通勤費用，讓他們可以選擇的居住範圍擴大，某種程度也是替都市減壓。加上前面提到的租金補貼，就是希望讓年輕學子能夠生活減壓，學習力增加。也希望讓社會新鮮人感受到政府的溫暖與照顧。

蔡總統表示，未來政府會持續推動各項住宅政策，努力發揮更大的效果，也會推出各項友善年輕人的政策。

租金補貼 社會住宅 租屋

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