租屋黑市改善 花敬群：已掌握近五成、逾40萬份租約
外界對於租屋黑市時有批評，內政部次長、國家住都中心代理董事長花敬群今（11）日指出，現階段可掌握的有效租屋契約截至去年底已超過40萬件，較2016年底大增15倍，約占整體46.6%，對於市場資訊的掌握度很快就能突破五成。
蔡總統今日視察國家住都中心並與包租代管房東交流，她表示，社會住宅政策挑戰性很高，剛開始推動時，她一個月盯進度好幾次，後來一個月查一次，慢慢地到現在，兩、三個月看一次就可以，因為政策已逐漸步入軌道。
蔡總統說，一開始她常問次長花敬群，究竟社宅能不能達標，但今年已經不再問他，因為相信他可以達標。
花敬群會中報告社宅進度及住宅相關政策，社宅直接興建部分，中央已45處開工，且多數工程進度超前，預計今年底可達9.5萬戶，2024年順利達標12萬戶。
而在社宅包租代管方面，計畫期間累計媒合逾8萬戶，74%房東、房客穩定續留，現以平均每季逾6,700戶的媒合速度成長，本島已有17縣市地方政府推動，剩下彰化、南投，預計10月也會上線，年底前台灣本島19縣市全部都會有包租代管在執行。
花敬群也表示，外界對於租屋黑市有所批評，不過事實上，內政部透過租屋補貼、包租代管、租屋實價登錄，掌握到的有效租屋契約已達40.8萬件，以2020年人口及住宅普查住宅租用戶數87.6萬來看，占比已達46%，很快可突破五成。
內政部資料指出，蔡總統2016年上任時，可掌握的租屋有效契約數量僅2.5萬件，至2022年底成長至40.8萬件，增加幅度高達15倍。未來在持續擴大補貼、降低房東稅負下，涵蓋率可望達到六成。
內政部長林右昌表示，台灣住宅政策持續推進，過去七年完成「住宅法」修訂，奠定社住興辦基礎；也制定「租賃專法」，發展包租代管服務，後續更成立國家住都中心。近期則推出「300億元中央擴大租金補貼」以及「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，租或買的民眾都能獲得政府的照顧與支持，未來也會持續建構落實居住正義新量能，以建立一個讓民眾可以安心生活的居住環境。
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