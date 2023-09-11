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基泰大直工安意外 內政部：開放移工改善工程量能

聯合報／ 記者何醒邦／台北即時報導

「基泰大直」建案施工不慎，導致鄰宅下陷，引起各界關注。對此，內政部政務次長花敬群今天受訪指出，北市府有需要之處，中央一定協助；而這次工地意外發生後，全國各建案的業者也會繃緊神經，目前政府也開放1.5萬名移工供申請，工程量能可望改善。

近年政府大力推動都更危老，缺工問題會不會影響都更量能與品質？花敬群強調，缺工問題確實必須重視，營建業者都有反映，而勞動部已同意「營造業申請引進移工雇主資格認定」方案，並有15000個名額可供業者申請，申請情形相當踴躍，相信可緩解營建業缺工的壓力，工程量能也可望改善。

花敬群表示，國內營造相關法規其實相當完善，業者在施工時如果都嚴謹照表操課，基本上不會出什麼工安問題，這次大直工地意外發生後，全國各個建案的業者也都會繃緊神經。

業界人士指出，這一兩年營建業開工量都維持在高檔，缺工議題持續發燒，從基層勞工到專業人才都很缺乏，工程人員養成不易，素質也不一，相對容易出意外。

營建業 花敬群 建案

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