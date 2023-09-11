基本工資漲，但全體勞工薪資扣掉物價，實質薪資僅成長0.1%

勞動部上周召開基本工資審議委員會，決定調高基本月薪4.05%。雖然多數勞工不是領基本工資，但104人力銀行提供薪資大數據顯示，整體勞動市場薪資變化在2023年63大產業平均月薪為44724元，比2022年43570元，一年增加2.6%，但2023年8月較前一年同期物價上漲2.5%，等於過去一年來，扣掉物價飛漲，實質薪資僅成長0.1%

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104人力銀行指出，若不分年資、不分職務，2023年63大產業平均月薪44724元。排名前五是：電腦及消費性電子製造業58003元、半導體業56434元、軟體及網路相關業53002元、投資理財相關業52576元、鞋類∕紡織製品製造業52,321元。排名後五是：婚紗攝影及美髮美容業37005元、社會福利服務業37037元、餐飲業37484元，印刷業37711元，徵信及保全業37713元。高薪產業集中於製造業與資通訊及知識服務業，三分之二的產業平均月薪低於整體平均，民生消費產業居於後段。

名目薪資增幅部分，2023年63大產業平均月薪44724元，比2022年43570元，一年增加2.6%；若比2017年38431元，六年增加16.4%。

但如果觀察實質薪資「淨」增幅，根據主計總處資料，2023年8月消費者物價指數105.84，比2022年8月指數103.24，一年物價上漲2.5%，幾乎追平同期薪資增幅2.6%，即過去一年來，整體實質薪資幾乎零成長，僅淨增加0.1%；若比2017年8月消費者物價指數96.67，六年上漲9.5%，同期薪資淨增幅為6.9%。

以上描述年份的薪資樣本，2023年共計25.4萬筆，2022年共計19.8萬筆，2017年共計51.4萬筆。查詢更多薪資，例如：依年資、依學歷、畢業起薪、各行業薪資、薪資升幅高 TOP10 職業、近兩年最高年薪產業、調薪幅度高的職務等，請上104薪資情報。