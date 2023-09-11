終端消費需求疲軟 製造業Q2收入年減15.7%
記者柳名耕／即時報導
經濟部統計處今（11日）公布第2季國內製造業投資及營運概況調查，營業收入為7兆3534億元，季減1.1%，年減15.7%，統計處分析，主要是終端消費需求持續低迷，加上產業鏈持續庫存去化所致。
統計處指出，第2季製造業國內固定資產增購為4509億元，季減3.6%，年減16.1%，業者投資擴產趨向保守，與第1季衰退原因相同，都是因終端需求減弱，但國營事業有重大建設投資挹注，抵銷部分減幅。
以各行業別觀察，電子零組件業在固定資產增購達2745億元，在製造業占60.9%，年減28.8%；主要受景氣、需求疲軟以及產業調整庫存，致使半導體業者放緩投資力道。
化學材料增購298億元，年增12.8%，新興應用科技推展，預期帶動矽晶圓以及相關化學品需求；石油及煤製品業增購217億元，年增80.6%，主要受國營事業重大建設推動。
金屬製品業增購134億元，年增2.9%，業者積極佈局高值化產品，新購商辦以及擴增廠房；電腦電子產品及光學製品業增購134億元，年增2.5%，網通、電動車、伺服器為未來發展趨勢，使業者積極佈建產能。
基本金屬業增購123億元，年減0.4%，擴廠時程進入後期以及部分業者跨業投資；機械設備業增購108億元，年減12.4%，業者因應景氣趨緩，減緩擴產期程。
統計處表示，隨綠能設施持續建置以及台商回流投資，有望支撐製造業投資動能，但全球經濟前景不確定性高，使得產業庫存時間拉長，讓業者投資趨向保守。
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