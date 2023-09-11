終端消費需求疲軟　製造業Q2收入年減15.7%

淨零碳排已成國際顯學，對投資股票有興趣的民眾，也得開始學習更多的資訊，尤其是2027年之後，上市櫃公司財報將依資本額大小不同，依序在財報中納入永續準則報告書，這也使投資人未來在檢視上市櫃公司財報時，必須學習觀察的新重點。

2023-09-11 07:00