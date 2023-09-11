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預期競標激烈 刷掉半數風場

聯合報／ 記者江睿智／台北報導

針對離岸風電第三階段第二期選商規則，經濟部能源局預計將在九月下旬邀集開發商舉行諮詢會議，聽取業者意見。外界預期，三之二期提供業者更多彈性，但競標將更激烈。

官員表示，目前已通過環評的總申請量為十九ＧＷ，扣掉重疊場址總申請量為六ＧＷ，而三之二期釋出容量仍以三ＧＷ原則，換言之，預計會有一半風場被刷掉。此外，依規畫，三之二期預計最多可能只選出五個風場或業者。

為了競標三之二期風場，開發商個個摩拳擦掌。截至目前至少有沃旭、哥本哈根基礎建設基金、風睿能源、科理歐永續能源、伊比德羅拉、台亞，以及韋能能源等七家業者表態有意參與競標。

業者表示，樂見經濟部在三之二期對於單一風場容量、國產化關聯釋出彈性，但希望盡早看到經濟部白紙黑字的選商規則，以利後續財務評估。

此外，也有業者呼籲，在全球升息、成本提升的大環境下，風機系統商沒有很好的消息，對供應商來說，能夠準時交貨就已經是最大挑戰；主管機關若能給國內供應商更多政策上的支持，包括融資、租稅優惠、土地取得等，對於離岸風電供應鏈會有很大幫助。

主管 環評

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