離岸風電 國產化擬鬆綁

經濟部已啟動離岸風電第三階段區塊開發第二期（三之二期）選商規則的規畫，並預訂月底拍板。據了解，三之二期風場容量上限及國產化皆朝彈性鬆綁。針對離岸風電商最關切的國產化關聯，經濟部規畫廿二項國產化項目改「全自選」，給開發商最大彈性，每項自選都有配分，最低門檻訂在五十分，才有資格獲配風場。單一最大風場容量將提高至一ＧＷ，由分數最高者獲得。

據了解，水下基礎、機艙、葉片等國產化項目，因生產成本比較高，所以獲配分數也較高，換言之，開發商若自選這些項目當成國產化項目，較易拉高分數。

相關人士透露，從推動離岸風電開始，國產化項目就是選定廿二項，和三之一期不同的是，三之二期會給予更多彈性，目前規畫全自選，「就像吃自助餐，業者自己選」，但採配分制，每項都有配分，且只設定基本分數門檻；換言之，業者不一定要每一項都做，可以選自己強項，但每一項都有配分，合計須達到門檻分數，才能獲配風場。風場取得也是按照分數排序，換言之，國產化關聯分數愈高，愈有機會得標。

依工業局規畫，國產化最低門檻訂有五十分及六十分兩個方案，將諮詢業者意見後決定。

至於三之二期釋出的容量，能源局官員說，仍以三ＧＷ為原則，而三之一期未簽約容量六六五ＭＷ未來可以併到三之二期，但最後會併入多少，要看開發商申請情況，以及港口碼頭、基礎設施量及併網容量決定。官員表示，因為基礎設施量能與碼頭都是固定的，三之二期容量若一次開放太多，萬一延後完工，接著又影響下一期競標，並非政府樂見。

至於單一風場容量，三之二期也朝彈性方向規畫，能源局官員指出，徵詢過開發商意見，開發容量從五百ＭＷ、六百ＭＷ、七五○ＭＷ、八百ＭＷ都有，因為並非所有開發商都希望放大容量。而放大容量對規模較大業者來說，可以降低開發成本；但容量大，要找企業包下產出綠電也會較有挑戰，因此部分開發商仍希望維持現有五百ＭＷ規模。

另據了解，三之二期單一風場最大容量規畫是一ＧＷ，且將只有一家開發商獲得。此外也會有一些較小規模容量，例如六百ＭＷ，以兼顧不同規模開發商需求。國產化關鍵獲分愈高者獲配容量愈大，分數最高者有望獲分配一ＧＷ。若按上述規畫來看，預期三之二競標可能只會遴選出五家開發商。