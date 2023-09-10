快訊

美官員秘訪軍工台鏈 無人殺手應用首度曝光

男籃世界盃／先退美國再贏塞爾維亞 德國奪隊史首冠

入夜大雨狂炸台南 白河山區淹水最深近2米傳20人受困

美官員秘訪軍工台鏈 無人殺手應用首度曝光

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
美國東南各州來台軍工訪問團團長、阿拉巴馬州參議員瓊斯（Mr. Andrew Jones，前立者）表示，對雷虎科技在無人載具產品技術和多樣性方面的能力印象深刻。圖為美方參議員軍工訪問團參觀雷虎科技開發的「海鯊號無人艇」Seashark 400原型機，並於會後與技術團隊合影。業者/提供
美國東南各州來台軍工訪問團團長、阿拉巴馬州參議員瓊斯（Mr. Andrew Jones，前立者）表示，對雷虎科技在無人載具產品技術和多樣性方面的能力印象深刻。圖為美方參議員軍工訪問團參觀雷虎科技開發的「海鯊號無人艇」Seashark 400原型機，並於會後與技術團隊合影。業者/提供

「2023年台北國際航太暨國防工業展」將於本周四（14日）登場，軍工周前夕，美國東南方各州參議員訪問團一行十人，特別在展出前參訪無人機大廠雷虎科技（8033）台中總部，此次參訪，引發了台美航太與無人機供應鏈合作的無限想像。

據悉，此次美方上周五（8日）悄悄來台參訪軍工台鏈，主要參觀雷虎科技開發的「海鯊號無人艇」Seashark 400原型機，這艘無人艇也將在台北航太展中亮相。更值得注意的是，近期，雷虎科技近期低調公告，獲SGS頒發ISO 27001資訊安全管理系統證書，而據專家說，這是我方打入美方軍工產業鏈的門票。

我國駐亞特蘭大辦事處表示，美國東南六州與我國關係及互動持續升溫，這次訪問不僅顯示美國對台灣的堅定支持，也凸顯美國對雷虎科技在無人機領的支持與讚賞。據了解，美國議員訪問團也參訪了位於台中的航太大廠漢翔（2634）。

美國東南各州來台軍工訪問團團長、阿拉巴馬州參議員瓊斯（Mr. Andrew Jones）表示，對雷虎科技在無人載具產品技術和多樣性方面的能力印象深刻；此次訪問也進一步加強對台灣的友誼和支持。

雷虎科技董事長陳冠如表示，很榮幸能向美國議員展示公司重要產品，此次訪問對雷虎科技來說是重要的里程碑。

陳冠如指出，雷虎科技研發的海鯊號無人艇，是一個極具多功能的水面無人艇，可廣泛應用於海岸環境巡邏及自殺任務及港口防

衛等領域。訪問團成員們對海鯊號無人艇的技術和應用潛力，表達極高的評價。

陳冠如也同步邀請美國貴賓參觀9月14日開始的台北航太軍工展，以及10月9日起在美國首府華盛頓的AUSA(美國軍工展)，雷虎將展示更多最新無人載具及應用。

據了解，雷虎科技此次參加台北航太展，除了海鯊號無人艇之外，最受矚目的焦點是軍用商規微型無人機型機，這款無人機稍早已通過書面審查、目視檢查及性能測試，成為第一家取得合格資格的廠商，預計年底參加競標。

另外，雷虎科技研發的大型軍民通用無人直升機T-400，也將首度亮相，藉此進軍全球國防軍工產業。

美國 雷虎科技 航太

延伸閱讀

機款與俄軍所用相仿…再發現無人機殘骸 羅馬尼亞召見俄羅斯代辦

美國率「超級嘉魯達之盾」軍演劍指中國 澳洲、印尼戰車參演

男籃世界盃／雙星聯手轟70分 加拿大延長賽退美國奪隊史最佳銅牌

U18世界盃／美國遭南韓0:4完封、單屆0轟 連季軍都沒有

相關新聞

沙俄延長原油減產期 中油：汽油漲0.4元、柴油降0.2元

台灣中油公司自明（11）日凌晨零時起汽油調漲0.4元、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.6元、...

不怕綠電被半導體廠買光 台電預計年底開賣「小包綠電」

為避免台灣綠電被用電半導體大廠壟斷，中小企業只能乾瞪眼的窘境，台電規劃推出如1萬度、5萬度等度數的小包裝綠電商品，預計釋...

基本工資調升4%影響微 學者：居住正義為更重要議題

針對基本工資將調升4%，學者李健鴻受訪時強調，基本工資調整的目的是為了保障「邊緣勞工的生活需要」，但勞資雙方討論卻經常失焦...

經部：SRF歸類再生能源 已規範燃料空污排放標準

媒體報導3家固體再生燃料（SRF）電廠準備進駐桃園科技工業園區，可能帶來空污風險。經濟部指出，SRF發電國際上歸類為再生...

綠電趨勢不可逆 台電布局「風光」軍團拚倍數成長

綠電趨勢不可逆，2030年台灣企業所需綠電高達318億度。台電肩負政策任務，除釋出自建綠電供給市場，也持續開發再生能源，...

專供中小企業 台電首賣綠電底價每度4.8元年底決標

緩解中小企業綠電荒，台電匡列1億度自發綠電，其中擬先釋出5000萬度光電「試水溫」，分包上架綠電交易平台供企業採購，標售...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦