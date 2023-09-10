美官員秘訪軍工台鏈 無人殺手應用首度曝光

「2023年台北國際航太暨國防工業展」將於本周四（14日）登場，軍工周前夕，美國東南方各州參議員訪問團一行十人，特別在展出前參訪無人機大廠雷虎科技（8033）台中總部，此次參訪，引發了台美航太與無人機供應鏈合作的無限想像。

據悉，此次美方上周五（8日）悄悄來台參訪軍工台鏈，主要參觀雷虎科技開發的「海鯊號無人艇」Seashark 400原型機，這艘無人艇也將在台北航太展中亮相。更值得注意的是，近期，雷虎科技近期低調公告，獲SGS頒發ISO 27001資訊安全管理系統證書，而據專家說，這是我方打入美方軍工產業鏈的門票。

我國駐亞特蘭大辦事處表示，美國東南六州與我國關係及互動持續升溫，這次訪問不僅顯示美國對台灣的堅定支持，也凸顯美國對雷虎科技在無人機領的支持與讚賞。據了解，美國議員訪問團也參訪了位於台中的航太大廠漢翔（2634）。

美國東南各州來台軍工訪問團團長、阿拉巴馬州參議員瓊斯（Mr. Andrew Jones）表示，對雷虎科技在無人載具產品技術和多樣性方面的能力印象深刻；此次訪問也進一步加強對台灣的友誼和支持。

雷虎科技董事長陳冠如表示，很榮幸能向美國議員展示公司重要產品，此次訪問對雷虎科技來說是重要的里程碑。

陳冠如指出，雷虎科技研發的海鯊號無人艇，是一個極具多功能的水面無人艇，可廣泛應用於海岸環境巡邏及自殺任務及港口防

衛等領域。訪問團成員們對海鯊號無人艇的技術和應用潛力，表達極高的評價。

陳冠如也同步邀請美國貴賓參觀9月14日開始的台北航太軍工展，以及10月9日起在美國首府華盛頓的AUSA(美國軍工展)，雷虎將展示更多最新無人載具及應用。

據了解，雷虎科技此次參加台北航太展，除了海鯊號無人艇之外，最受矚目的焦點是軍用商規微型無人機型機，這款無人機稍早已通過書面審查、目視檢查及性能測試，成為第一家取得合格資格的廠商，預計年底參加競標。

另外，雷虎科技研發的大型軍民通用無人直升機T-400，也將首度亮相，藉此進軍全球國防軍工產業。