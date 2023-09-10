基本工資調升4%影響微 學者：居住正義為更重要議題

針對基本工資將調升4%，學者李健鴻受訪時強調，基本工資調整的目的是為了保障「邊緣勞工的生活需要」，但勞資雙方討論卻經常失焦，政府應訂法源明確訂定調整的指標。調整基本工資要慎防企業轉嫁成本、裁員等負面效應，政府更應注重居住正義，替民眾省下房貸錢，才是真加薪。

保障邊緣勞工生活

基本工資8日拍板月薪調升至27470元，調升為4.05%，預計明年1月1日實施，比資方「調幅不宜超過百分之三」的建議要高很多。對此，文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻解釋說，此次審議基本工資時，納入弱勢勞工最有感的17項重要民生物資CPI增幅(5.51%)，而並非只參考一般CPI年增率。

他表示，各國設立最低工資的制度就是維持工資的最低水平，以保障邊緣勞工最低的生活需要，所以大多數國家在決定調整最低工資時，都是以「生活成本」作為重要的依據。

衝擊企業第一線

台經院研究員邱達生曾說，基本工資調幅的訂定要很小心，對經濟產生衝擊，如壓縮企業利潤後，企業會把雇用成本轉嫁到消費者身上，物價也會跟著漲，或是規模較小的企業將減少聘用員工，甚至因為人事成本太高，無法繼續營運，反而造成失業率增加，最後受衝擊的仍是廣大勞工。

李健鴻則指出，過去勞動部曾委外對最低工資調整進行研究，因為基本工資調整受惠的只是一小部分的勞工，且會僱用低薪勞工的產業相對也是少數。他舉例說，像調查就發現，外界常認為人事成本比重很高的零售、餐飲業，薪資佔營運成本的比例僅5到10%，所以基本工資調整應該不會造成如此大的影響。

省居住費才是真加薪

政大勞工所教授劉梅君受訪時坦承，台灣基本工資調整確實可能出現業者轉嫁成本、因為薪資上升而裁員，或業者坐等基本工資調整，卻刻意不調薪等狀況，台灣低薪的問題也不是靠著基本工資調整就能夠解決。

「雖然我不反對基本工資調整，但台灣有更重要的議題要處理，就是居住正義」劉梅君強調，台灣目前居住成本太高，光房貸、租金就佔據薪資大半數，與其調漲幾千元的基本薪資裨益特定的族群，不如思考如何從居住正義下手，替民眾省下大錢，才能真正提高生活品質。

她更指出，目前居住成本太高的狀況不僅損及一般勞工的生活，也導致能自由運用的薪水變少，「本來能吃好吃飽的大餐廳，後來卻只能勒緊褲帶」，減少消費的狀況自然也會損及商家，對經濟發展有負面的影響。劉梅君說，尤其是教育經費變相縮減，導致下一代的發展受到限制，才是需要警覺的大議題。

漫天喊價難服眾

「每次基本工資調整都會出現，資方覺得調太多，勞方覺得調不夠的窘境」，李健鴻說，台灣《基本工資審議辦法》明訂，審議基本工資應蒐集特定7種資料進行討論，但全部都是「參考指標」，容易出現各談各的狀況，所以才會希望進其他國家的《最低工資法》的相關規定，如區分強勢標準與參考指標，讓討論更容易聚焦。

他說，像是南韓、澳洲等國還規定，每年召開工資審議委員會前，就要先召集研究小組，除了參考經濟發展、物價等相關資料，還考量國際社會的局勢變動，訂出有上下限的工資調整建議，如建議工資調整上限為2到4%，勞資雙方就可以在這個範疇進行討論，而非總是在漫天要價。

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