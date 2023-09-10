逸達 CAMCEVI 美國終端市場8月銷量 與上月持平、年增444%

逸達（6576）日前公布，依據美國市場授權夥伴提供之數據，2023年8月晚期前列腺癌的新劑型新藥 CAMCEVI 六個月劑型美國終端市場銷售量1,459支，與7月的1,460支相較持平，較去年同期大增約444%。8月美國終端市場銷量受到部分醫療院所夏季長假提前拉貨影響，未能再創單月新高，惟預估季對季與年對年之增長趨勢均將維持不變。

逸達表示，CAMCEVI 美國市場銷售權利金係每季結算，認列為該季最後一月之營收（意即3、6、9、12月）；CAMCEVI 第3季銷售權利金將併入9月營收，於10月10日前公告；另為增加資訊的透明度，逸達在取得美國市場授權伙伴的同意後，除按季揭露銷售權利金外，亦按月揭露終端市場銷售量。

根據 Bloomberg 統計數據，2022年美國市場 leuprolide 長效針劑治療晚期前列腺癌6個月劑型約16.3萬支，換算每月平均約有1.4萬支的市場需求；CAMCEVI 六個月劑型自2022年4月正式於美國上市銷售，甫滿週年，授權夥伴原預估在今年底前達到單月10%市場份額的目標已於今年6月提前達陣，向上趨勢不變。