8月出口連12黑 但減幅收斂

ＡＩ商機助攻，加上外銷旺季效應，財政部昨公布八月出口三百七十三點六億美元，年減百分之七點三，雖是連十二黑，但衰退幅度收斂至個位數，為近十個月最小減幅。

財政部統計處長蔡美娜表示，外貿狀況仍再盤整，以季節走勢推估，九月出口規模將在三百六十八億至三百八十三億美元，年增減幅在正負百分之二之間，最快九月出口有機會轉正成長，十一月是一個拐點，第四季會轉入另一個上行周期。

蔡美娜認為全球經濟復甦步調遲緩，所幸ＡＩ等新興應用商機挹注部分外銷量能，加上科技新品備貨效應，傳產貨類外銷減幅收斂使出口轉好，但前八月出口年減百分之十五點七，是近十四年來最大減幅。

從出口貨類來看，外銷主力電子零組件八月衰退百分之十一點二，連十黑。

蔡美娜分析，廠商庫存調整再延後，且業界看法顯示半導體景氣仍無法大幅回升，雖有急單支撐，但難以延續至第四季。