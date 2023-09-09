基本工資連8漲 蔡英文3萬元「夢想價」跳票

一年一度的基本工資審議委員會昨天登場，歷經四個半小時協議，最後拍板明年基本工資調幅百分之四點○五，基本工資月薪由二萬六四○○元調漲至二萬七四七○元，調升一○七○元；基本工資時薪由一七六元調整至一八三元，調升七元，雖然如外界預料在蔡政府任內「連八漲」，但蔡英文總統曾喊出的三萬元「夢想價」確定跳票。

國民黨總統參選人侯友宜表示，民進黨政府二○一六年說過，任內基本工資要提高到三萬元，民進黨跳票、做不到，自己承諾所有勞工朋友，若他當選，任內基本工資逐年調升會達到三萬三千元。

今年景氣外冷內溫，經濟成長率低迷不振，物價通膨卻高居不下。審議會中，資方代表以景氣不看好為由，建議調幅不超過百分之三；勞方代表則祭出各項民生物價漲幅，主張一般消費者物價指數不足以反映民眾承擔的物價壓力，雙方一度僵持不下。

由於基本工資審議長年「默契」為「消費者物價指數（ＣＰＩ）足額反映，經濟成長率（ＧＤＰ）勞資共享」，今年ＧＤＰ預測值為百分之一點六一，ＣＰＩ為百分之二點一四，算出來是百分之二點九四五，但昨天拍板調幅卻達百分之四點○五，主要原因是新納十七項重要民生物資年增率作為參採指標。

勞動部長許銘春解釋，勞方委員認為柴米油鹽醬醋茶等民生物資，是日常生活所需，有必要把十七項重要民生物資年增率百分之五點五一也反映出來，學者代表也認同。經折衷協調，最後一般ＣＰＩ乘以三分之二、十七項重要民生物資乘以三分之一，得出百分之四點○五調幅。

許銘春說，明年基本工資月薪調升後，估約有一七九萬名勞工受惠，時薪調漲則推估有六十萬名勞工受惠。蔡總統任期內基本工資月薪八次調整，總調幅約百分之卅七點三；時薪調整九次，總調幅為百分之五十二點五。蔡英文昨晚表示，政府盡力落實照顧基層勞工的承諾，也達成年年調升基本工資的目標。

國民黨立委賴士葆批評，蔡總統吹噓任內多次調漲基本薪資，但一直達不到宣示的三萬元承諾。民眾黨立委邱臣遠表示，蔡總統承諾的基本工資三萬元，現在確定跳票，呼籲執政黨盡速提出最低工資法草案，並排案審查。